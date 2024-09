Pápež nemá námietky proti prejavom zbožnosti spájaným s Medžugorím

Vatikán 19. septembra (TASR) - Vatikán vo štvrtok informoval, že pápež František nemá námietky proti prejavom zbožnosti spájaným s pútnickým miestom Medžugorie v Bosne, ktoré je roky predmetom sporov o autenticitu zjavení Panny Márie miestnym ľuďom. Vyplýva to zo správy agentúr AFP a AP, informuje TASR.



Dokument Dikastéria pre náuku viery, schválený pápežom Františkom, sa nevyjadruje k údajným zjaveniam či nadprirodzenému charakteru svätyne, ale uznáva "hojnosť duchovných darov spojených s farskou svätyňou Kráľovnej pokoja", ktoré "viac než oprávňujú" veriacich organizovať púte a povoľovať verejné pobožnosti.



Vatikán vo svojom stanovisku konštatoval, že pozitíva spájané s púťami do Medžugoria sa prejavujú "predovšetkým v podpore zdravého praktizovania života viery" v súlade s tradíciou cirkvi.



V Medžugorí došlo aj k obráteniam ľudí, ktorí objavili alebo znovuobjavili vieru, k návratu k spovedi a svätému prijímaniu, k mnohým povolaniam do duchovného stavu či k prípadom zmierenia medzi manželmi alebo obnove manželského a rodinného života.



V texte sa ďalej uvádza, že tieto skúsenosti sa vyskytujú najmä v kontexte pútí na miesta zjavení, a nie na stretnutiach s "vizionármi", ktorí boli údajne ich svedkami. Existujú aj správy o početných uzdraveniach.



Týmto vyhlásením Vatikánu sa uzatvárajú desaťročia preverovaní údajných zjavení, ktoré miestnych šesť detí ohlásilo v roku 1981. Išlo o situáciu pripomínajúcu zjavenia Panny Márie vo francúzskom meste Lurdy či v portugalskej Fátime.



Vatikán svojím stanoviskom ignoroval pochybnosti miestnych biskupov o pravdivosti zjavení i obavy, že v hre sú ekonomické záujmy, ktoré z Medžugoria urobili prosperujúcu destináciu pre tento typ cestovného ruchu.



Juhobosnianska obec Medžugorie sa stala významným pútnickým miestom, kam každý rok prichádzajú státisíce pútnikov. Vznikli tam aj charitatívne organizácie, ktoré sa starajú o siroty, drogovo závislých a zdravotne postihnutých, a pôsobia tam i skupiny pravoslávnych kresťanov a moslimov.