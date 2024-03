Pápež nemá v úmysle rezignovať, uvádza v novej autobiografii

Vatikán 14. marca (TASR) - Pápež František nemá v úmysle rezignovať, keďže jeho zdravotný stav je podľa neho dostatočné dobrý na to, aby mohol pokračovať vo funkcii. Uviedol to v novej autobiografii, z ktorej vo štvrtok citoval taliansky denník Corriere della Sera. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Je to vzdialená hypotéza, pretože nemám dostatočne závažné dôvody, ktoré by ma viedli k premýšľaniu o tom, že sa vzdám (funkcie)," uviedol František v knihe s názvom "Život. Môj príbeh v dejinách". Kniha by mala vyjsť v taliančine a angličtine 19. marca.



Pápež František má 87 rokov a v uplynulých rokoch mal čoraz krehkejšie zdravie; na pohyb používa invalidný vozík alebo vychádzkovú palicu a v poslednej dobe trpel bronchitídou a prechladnutiami, v dôsledku ktorých bol nútený obmedziť svoje verejné prejavy, pripomína Reuters.



V novej knihe však opätovne uisťuje o svojom zdravotnom stave a obhajuje aj svoje nedávne rozhodnutie povoliť duchovným požehnávať zväzky párov rovnakého pohlavia. Povinnosťou katolíckej cirkvi je podľa neho privítať všetkých a ako pripomenul, "Boh miluje všetkých, a najmä hriešnikov".



Toto rozhodnutie zároveň neznamená žiadnu zmenu v katolíckej doktríne – ktorá uznáva len heterosexuálne manželstvá – a ak niektorí biskupi nebudú chcieť požehnávať osoby rovnakého pohlavia, nepovedie to k rozkolu, dodal František.



V inej časti autobiografie zopakoval svoj odsudzujúci postoj k interrupciám a náhradnému rodičovstvu a poznamenal, že jeho zameranie na chudobných z neho ešte nerobí komunistu či marxistu, cituje Reuters.



Františkov predchodca Benedikt XVI. bol prvým pápežom za uplynulých zhruba 600 rokov, ktorý na svoju funkciu rezignoval s odvolaním sa na vysoký vek. Odstúpil vo februári 2013 vo veku 85 rokov a zomrel o desať rokov neskôr.



František v rozhovore s vatikánskym žurnalistom Fabiom Marchesem Ragonom o svojej autobiografii potvrdil, že na rozdiel od svojho predchodcu nemá v úmysle byť emeritným pápežom a dodal, že pápežský úrad je podľa neho na celý život, píše agentúra APA.



"Veci by sa mohli zmeniť, ak by došlo k závažnému telesnému postihnutiu. Pre tento prípad som už na začiatku svojho pontifikátu podpísal list..., ktorý je uložený na štátnom sekretariáte. V tomto prípade však nebudem emeritným pápežom, ale emeritným biskupom z Ríma," uviedol pápež. Ako dodal, v tom prípade by presunul do kostola Santa Maria Maggiore, kde by sa opäť stal spovedníkom a poskytoval by prijímanie chorým veriacim.