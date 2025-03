Pápež neodslúži omšu v rámci Jubilea chorých a zdravotníkov 2025

Rím 30. marca (TASR) - Vatikán v sobotu oznámil, že omšu v rámci slávenia Jubilea chorých a zdravotníkov 2025, ktorá sa bude konať 6. apríla v Bazilike sv. Petra v Ríme, nebude celebrovať pápež František, ale proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu Salvatore Fisichella. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.



Pápež sa minulú nedeľu vrátil do svojej rezidencie v Dome sv. Marty vo Vatikáne po 38 dní trvajúcej hospitalizácii. Jeho lekár Sergio Alfieri v sobotu po návšteve rekonvalescenta v jeho byte konštatoval, že zdravotný stav pápeža Františka sa od jeho návratu z nemocnice do Vatikánu „skutočne prekvapujúco zlepšil“.



Podľa Alfieriho sa pápež síce už dostal zo zápalu pľúc, ale pokračuje v liečbe plesňovej infekcie, ktorá bude trvať zrejme niekoľko mesiacov. Popri tom pápež dostáva aj fyzickú, respiračnú a logopedickú terapiu.



Alfieri informoval, že pokračuje v každodenných konzultáciách s pápežovým osobným lekárskym tímom a každý týždeň bude Františka navštevovať priamo vo Vatikáne.



Lekári pri prepúšťaní z nemocnice pápežovi dôrazne odporučili odpočívať najmenej dva mesiace a vyhýbať sa davom ľudí. Alfieri však - poznajúc pápežovu pracovnú morálku - v sobotu varoval, že ho po zlepšení zdravotného stavu bude treba pribrzdiť, aby nepracoval priveľa.



Štátny sekretár Piero Parolin v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera uviedol, že pápež spomalil, ako mu to diktoval jeho zdravotný stav a odporučili lekári, ale „riadenie cirkvi je v jeho rukách“.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, kardinál objasnil, že pápežova hospitalizácia a rekonvalescencia časovo a objemovo pozmenili, ale nikdy neprerušili pozornosť, ktorú pápež musí venovanú záležitostiam cirkvi, keď je potrebné jeho rozhodnutie alebo konanie.



„Aj v najťažších dňoch“ svojej choroby pápež František „videl spisy“, na ktorých základe „sa potom rozhodoval“, zdôraznil Parolin. Kardinál dodal, že existujú aj záležitosti, ktoré môžu vatikánske dikastériá vybavovať autonómne na základe právomocí, ktoré im pápež zveril, alebo na základe poverenia - tak je to napr. v prípade kanonizácie.