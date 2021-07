Pápež neustúpil, v Budapešti sa s Orbánom ani s Áderom nestretne

Budapešť 7. júla (TASR) - Pápež František sa 12. septembra v Budapešti zúčastní na záverečnej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu, avšak s maďarským prezidentom Jánosom Áderom a s predsedom vlády Viktorom Orbánom sa nestretne, napísal v utorok spravodajský server b1.hvgblog.hu, ktorý sa odvolal na nedeľňajšie vyhlásenie pápeža.



Maďarská katolícka biskupská konferencia (MKPK) 9. júna vyhlásila, že pápež sa v maďarskom hlavnom meste stretne Áderom, s Orbánom i s ďalšími vysokými štátnymi predstaviteľmi.



Podľa b1.hvgblog.hu však z pápežovho vyhlásenia minulú nedeľu vyplýva iba to, že pápež nezostane v Budapešti ani jeden celý deň, že po omši pokračuje v ceste do Bratislavy a že na Slovensku strávi tri dni.



Snahy maďarskej vlády i cirkevných lídrov dosiahnuť, aby pápež František strávil viac času v Maďarsku a venoval sa viac maďarským veriacim, tak boli márne, konštatoval server a dodal, že Orbánova vládna strana Fidesz, ktorá seba prezentuje ako kresťanský či kresťanskodemokratický subjekt, sa už dávno snaží nahovoriť pápeža na návštevu Maďarska. Hlava rímskokatolíckej cirkvi totiž túto krajinu nenavštívila už 25 rokov.



Viaceré maďarské médiá s odvolaním sa na americký katolícky denník National Catholic Register začiatkom júna napísali, že pápež František neplánuje štátnu návštevu, a teda ani rokovania so žiadnymi politikmi.



Podľa aktuálneho programu hlavy katolíckej cirkvi bude František 12. septembra o 11.00 h celebrovať záverečnú slávnostnú omšu na Námestí hrdinov. V Budapešti strávi iba niekoľko hodín a potom odcestuje na Slovensko, kde strávi tri a pol dňa, napísal vtedy National Catholic Register, podľa ktorého Vatikán sa vedome bráni tomu, aby sa pápež pri takejto významnej cirkevnej udalosti stretol s politickými lídrami – nestretne sa teda ani s Orbánom, ani s Áderom.



Pápež František sa s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom nechce stretnúť preto, lebo je nespokojný s tým, ako sa premiér i maďarskí katolícki biskupi stavajú k utečencom, uviedli minulý mesiac viaceré maďarské médiá s odvolaním sa na články troch poľských médií.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)