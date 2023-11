Pápež: Neviem si vysvetliť, prečo antisemitizmus stále pokračuje

Vatikán 2. novembra (TASR) - Pápeža Františka zaráža, že antisemitizmus pokračuje aj po tom, ako holokaust ukázal, kam až môže viesť. TASR prevzala správu z talianskej tlačovej agentúry ANSA.



Pápež v stredu pre spravodajskú reláciu Tg1 v štátnej televízii Rai v stredu povedal: "Žiaľ, antisemitizmus je (v spoločnosti) stále skrytý. Môžete to vidieť napríklad u mladých ľudí, ktorí občas niečo také spravia. Je pravda, že v tomto prípade je to veľmi vážne, ale určitý antisemitizmus tu je stále. A nestačí ani vedieť o holokauste, ku ktorému došlo v druhej svetovej vojne, o tých šiestich miliónoch zavraždených, zotročených - ešte to nepominulo. Žiaľ, ešte to nepominulo."



"Neviem si to vysvetliť a nemám na to vysvetlenie. Je to fakt, ktorý vidím a nepáči sa mi," dodal František.