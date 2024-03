Pápež nežiada Ukrajinu, aby sa vzdala, reaguje Vatikán

Rím 10. marca (TASR) - Pápež František v rozhovore pre švajčiarsku televíznu stanicu, ktorý má byť odvysielaný neskôr tento mesiac, úryvok z neho však bol zverejnený už v sobotu, nežiada Ukrajinu, aby sa vzdala. Vyzýva skôr na prímerie a odvahu na rokovania, uviedol v nedeľu hovorca Vatikánu Matteo Bruni. TASR informuje podľa agentúry ANSA.



V rozhovore sa Františka pýtali na jeho postoj k diskusii medzi tými, ktorí tvrdia, že Ukrajina by sa mala vzdať, keďže nebola schopná odraziť ruské sily, a tými, ktorí tvrdia, že by to legitimizovalo kroky najsilnejšej strany. Novinár, ktorý viedol rozhovor, v otázke použil výraz "biela vlajka".



"Na inom mieste v rozhovore sa hovorí o inej situácii konfliktu, ale s odkazom na akúkoľvek vojnovú situáciu, pápež jasne povedal: 'Rokovania nikdy nie sú kapituláciou,'" povedal Bruni o rozhovore Františka, ktorý viedol Lorenzo Bucella pre švajčiarsku televíziu RTS.



V rozhovore, celé znenie ktorého vzápätí zverejnil portál Vatican News, sa Buccella pápeža pýta: "Na Ukrajine niektorí vyzývajú na odvahu vzdať sa, na bielu vlajku. Podľa iných by to však legalizovalo silnejšiu stranu. Čo si o tom myslíte?"



"Je to jedna z interpretácií, to je pravda," povedal František podľa predbežného prepisu rozhovoru a čiastočného videozáznamu, ktorý v sobotu získala Reuters. "Myslím si však, že najsilnejší je ten, kto sa pozrie na situáciu, myslí na ľudí, má odvahu vyvesiť bielu vlajku a vyjednáva," povedal František a dodal, že rokovania by sa mali uskutočniť s pomocou medzinárodných mocností.



"Slovo vyjednávať je odvážne slovo. Keď vidíte, že ste porazení, že sa veci nevyvíjajú dobre, musíte mať odvahu vyjednávať," vyhlásil ďalej František.



"Pápežova nádej je a zostáva taká, akú v týchto rokoch vždy opakoval a nedávno zopakoval aj pri druhom výročí konfliktu: 'Ako opätovne vyjadrujem svoju hlbokú náklonnosť k zmučenému ukrajinskému ľudu a modlím sa za všetkých, predovšetkým za množstvo nevinných obetí, tak prosím, aby sa našlo kúsok ľudskosti, ktorá by umožnila vytvorenie podmienok pre diplomatické riešenie pri hľadaní spravodlivého a trvalého mieru,'" uzavrel podľa agentúry ANSA Bruni.