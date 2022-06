Pápež kritizuje reformu katolíckej cirkvi v Nemecku

Rím 14. júna (TASR) - Pápež František otvorene kritizoval reformný proces v katolíckej cirkvi v Nemecku, pričom argumentoval, že Nemecko nepotrebuje druhé protestantské hnutie.



Uviedol to v rozhovore pre jezuitský časopis La Civilt Cattolica, v ktorom dostal otázku, čo si myslí o nemeckej "Synodálnej ceste" – viacročnom stretávaní sa biskupov a laikov, ktorí diskutujú o štyroch témach: spôsobe uplatňovania moci v cirkvi, kňazstve, úlohe žien v cirkvi a sexuálnej morálke.



Účastníci stretnutí podľa webu Catholic News Agency (CNA) hlasovali za návrhy dokumentov požadujúcich kňazskú vysviacku žien, požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia a zmeny v cirkevnom učení o homosexuálnych aktoch, čo v cirkvi vyvolalo obvinenia z herézy a obavy zo schizmy.



Pápež v reakcii na to v rozhovore pre časopis La Civilt Cattolica uviedol, že "v Nemecku je veľmi dobrá protestantská cirkev. Nepotrebujeme druhú". Dodal, že tento svoj názor tlmočil aj predsedovi nemeckej biskupskej konferencie Georgovi Bätzingovi.



Podľa pápeža problém v Nemecku spočíva v tom, že "Synodálna cesta prichádza od intelektuálnych a teologických elít a je veľmi ovplyvnená vonkajšími tlakmi," pričom nátlakových skupín je veľa. Pápež, naopak, vyzýva duchovných, aby na ceste k reformám "kráčali s veriacimi, s ľudom, pomaly".



CNA pripomenula, že limburský biskup Bätzing, ktorý vedie nemeckú biskupskú konferenciu od marca 2020, v rozhovore zverejnenom v máji vyjadril sklamanie z pápeža Františka, lebo podľa neho nie je schopný urobiť v cirkvi zásadné zmeny. Bätzing vtedy súčasne odmietol obavy – vyjadrené cirkevnými predstaviteľmi z Poľska, severských i ďalších štátov sveta –, že by Synodálna cesta mohla viesť k schizme.



CNA doplnila, že evanjelická cirkev v Nemecku – federácia 20 luteránskych, reformovaných a zjednotených regionálnych cirkví – má farárky aj biskupky a požehnáva tiež zväzky osôb rovnakého pohlavia.



Katolícka i evanjelická cirkev v Nemecku už istý čas zaznamenávajú exodus svojich členov.



V reakcii na dianie v katolíckej cirkvi v Nemecku František napísal v roku 2019 list tamojším katolíkom. Písal v ňom o stave, ktorý označil za "eróziu" a "úpadok viery" v krajine, a vyzval veriacich, aby sa obrátili, modlili, postili a hlásali evanjelium.



Spomínaný rozhovor pre La Civiltá Cattolica sa uskutočnil ešte 19. mája, ale vyšiel až v časopise datovanom 14. júna.