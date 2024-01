Pápež obhajuje požehnávanie párov v neregulárnych situáciách

Vatikán 26. januára (TASR) - Pápež František v piatok obhajoval nedávny súhlas katolíckej cirkvi s požehnávaním párov v neregulárnych situáciách vrátane ľudí rovnakého pohlavia. Pápež sa zároveň snažil upokojiť svojich konzervatívnych kritikov.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, vatikánske Dikastérium pre náuku viery v decembri informovalo, že kňazi za určitých okolností smú požehnávať páry v neregulárnych situáciách, vrátane párov osôb rovnakého pohlavia, či rozvedených a civilne znovu zosobášených párov.



V niektorých častiach sveta, najmä v Afrike, však toto rozhodnutie vyvolalo u duchovných i veriacich nevôľu i pobúrenie, pričom kritici obviňovali cirkev z ústupkov v otázkach manželstiev homosexuálov a homosexuality. Vatikán to však odmietol.



Dokument Fiducia supplicans, ktorý sa požehnávania párov v neregulárnych situáciách týka, spomenul pápež v piatok vo svojom príhovore k Dikastériu pre náuku viery, keď sa vo Vatikáne zišlo na svojom každoročnom plenárnom zhromaždení.



Pápež zdôraznil, že zmyslom pastoračných a spontánnych požehnaní, o ktorých sa v dokumente píše, je "ukázať blízkosť Boha a cirkvi všetkým, ktorí sa ocitli v rôznych situáciách a žiadajú o pomoc, aby mohli pokračovať – a niekedy aj začať – v ceste viery".



Podľa webu Vatican News František vo svojom príhovore prízvukoval, že tieto požehnania "nevyžadujú morálnu dokonalosť, aby mohli byť prijaté".



Poznamenal tiež, že keď sa pár spontánne obráti na duchovného a požiada o požehnanie, "kňaz žehná nie zväzok, ale jednoducho ľudí, ktorí o to spoločne požiadali....s ohľadom na kontext, citlivosť, miesto, kde človek žije, a najvhodnejšie spôsoby, ako to urobiť".



Agentúra AFP pripomenula, že vzhľadom na odpor, ktorý postup Vatikánu vyvolal, Dikastérium pre náuku viery začiatkom januára vydalo tlačovú správu s vysvetlením, že pastoračné požehnania umožnené deklaráciou Fiducia supplicans z 18. decembra majú byť krátke a mimo priestoru pred oltárom, bez použitia knihy požehnaní.



"Keď k takémuto požehnaniu pristúpia dvaja ľudia spoločne, kňaz jednoducho prosí Boha o pokoj, zdravie a iné dobrá pre dvoch ľudí, ktorí o to prosia,“ píše sa v stanovisku, ktoré podpísali prefekt dikastéria kardinál Víctor Manuel Fernández a sekretár Armando Matteo.



Vatikán súčasne zopakoval, že cirkev sa k manželstvu stavia "jasne a definitívne": môže ísť len o zväzok medzi mužom a ženou. Rovnako nezmenený postoj má cirkev i k sexualite, pričom homosexualitu považuje za hriech.



Od svojho zvolenia v roku 2013 pápež František trvá na tom, aby sa cirkev otvorila všetkým, vrátane homosexuálnych a LGBTQ komunít. Jeho úsilie však naráža na silný odpor medzi tradicionalistami a konzervatívcami v cirkvi, doplnila AFP.