Pápež objal mužov, ktorých príbuzných zabili Hamas a izraelské sily

Verona 18. mája (TASR) - Pápež František vstal v sobotu počas ceremónie v starovekej aréne vo Verone, aby objal dvoch mužov, ktorých príbuzných zabili Hamas a izraelské sily. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Počas ceremónie, na ktorej sa zúčastnilo takmer 12.500 ľudí, sa osobne pred pápežom stretli Izraelčan Maoz Inon, ktorého rodičia zahynuli 7. októbra 2024 pri útoku Hamasu a Palestínčan Aziz Sarah, ktorého brata zabil útok izraelskej armády.



"Naša bolesť a smútok nás spojili, aby sme viedli dialóg, aby sme vytvorili lepšiu budúcnosť," uviedli. Ich podanie rúk vyvolalo potlesk postojačky. Spoločne sa tiež objali s pápežom, ktorý vstal z kresla.



"Nemyslím si, že k tomu treba dodať slová," reagoval pápež. "Pred utrpením týchto bratov, to je utrpenie dvoch národov, nemám slov. Nemám slov," povedal. Pápež dlhodobo prosí o ukončenie mnohopočetných konfliktov, najmä na Ukrajine a v Gaze.



"Neprestávaj. Nenechaj sa odradiť. Nestaň sa divákom takzvaných 'nevyhnutných' vojen," vyzval. Spory a napätie sú v modernej spoločnosti nevyhnutné a nemali by sa zametať pod koberec, povedal tiež pápež. Varoval, že snaha o nanútenie jednotnej vízie podporuje frustráciu a násilie.



Pápež vo Verone povedal, že ľudia potrebujú naučiť sa riešiť konflikt skôr, ako sa vymkne spod kontroly, ale aj uznať, že zastávať odlišné názory je zdravé.



"Chybou diktatúr je nepripustenie plurality," dodal.



Hoci svet bol napadnutý vojnami, obyčajní ľudia sa musia snažiť stavať mosty a vyhýbať sa zavlečeniu do ozbrojeného konfliktu na príkaz svojich vodcov, uviedol pápež.



"Ideológie nemajú nohy na to, aby chodili, nemajú ruky na hojenie rán, nemajú oči, aby videli utrpenie iných. Mier je uzavretý s nohami, rukami a očami zainteresovaných ľudí," povedal.



Pápežova návšteva Verony po troch týždňov od návštevy Benátok minulý mesiac je testom jeho výdrže po sérii ochorení v poslednom roku, pre ktoré musel obmedziť svoje verejné vystupovanie. Hoci používa invalidný vozík, 87-ročný pápež bol v dobrej forme, keď sa v sobotu stretol aj s mládežou a deťmi na Námestí sv. Zenona.