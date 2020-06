Pápež ocenil lekárov a zdravotné sestry ako hrdinov

Rím 20. júna (TASR) - Pápež František privítal v sobotu vo Vatikáne lekárov a zdravotné sestry z talianskeho regiónu Lombardsko, vážne postihnutého pandémiou nového koronavírusu, a poďakoval sa im za ich nezištnú prácu a "hrdinské obetovanie". Informovala o tom tlačová agentúra AP.



František venoval jednu zo svojich prvých audiencií po skončení celoštátnej karantény v Taliansku práve zdravotníkom a pracovníkom civilnej ochrany, ktorí stáli v prvej línii boja proti koronavírusu. Pápež im povedal, že ich príklad profesionálnej zdatnosti a súcitu pomôže Taliansku vytvoriť "novú budúcnosť nádeje a súdržnosti".



František sa počas audiencie kriticky vyjadril na adresu niektorých konzervatívnych kňazov, ktorých podráždili karanténne opatrenia v krajine, a označil ich sťažnosti na zatvorenie kostolov za "nevyzreté".



Severný región Lombardsko, finančné a priemyselné centrum Talianska, bol najvážnejšie zasiahnutým regiónom a tiež ohniskom pandémie v Európe. Lombardsko zaznamenalo vyše 92.000 z celkovo 232.000 oficiálnych prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku a polovicu z celkového počtu 34.500 mŕtvych.



František povedal, že medzi mŕtvymi boli aj lekári a zdravotné sestry a Taliansko si ich bude pripomínať "modlitbami a vďačnosťou". Počas pandémie v krajine zomrelo vyše 40 sestier a 160 lekárov a celkovo sa nakazilo takmer 30.000 zamestnancov v oblasti zdravotnej starostlivosti.



František dodal, že lekári a sestry v Lombardsku sa stali doslova "anjelmi", ktorí pomáhajú chorým vyliečiť sa alebo ich sprevádzajú v hodine prichádzajúcej smrti. Členovia rodiny majú totiž vzhľadom na šíriaci sa koronavírus zákaz navštevovať blízkych v nemocnici.



Pápež spontánne pochválil "malé tvorivé gestá z lásky", ktoré zdravotníci urobili: či to bolo objatie alebo poskytnutie ich vlastného mobilného telefónu. Napríklad v prípade staršieho človeka, ktorého smrť sa blížila a cez mobil sa mohol naposledy rozlúčiť so synom alebo dcérou, naposledy ich vidieť..."



"Bolo to prínosné pre nás všetkých: ako dôkaz existujúcej blízkosti a láskyplnosti," uviedol František.