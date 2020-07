Pápež ocenil OSN o nastolenie celosvetového prímeria

Vatikán 5. júla (TASR) - Pápež František v nedeľu ocenil Bezpečnostnú radu (BR) OSN za to, že vyzvala na zastavenie bojov v rámci svetového úsilia v boji proti novému druhu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



František sa prihovoril ľuďom zhromaždeným na vatikánskom Námestí svätého Petra.



Privítal, že BR OSN požaduje "globálne a okamžité prímerie, ktoré by zaistilo mier a bezpečnosť nevyhnutné na poskytnutie tak naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci".



Pápež vyjadril taktiež nádej, že rezolúcia BR OSN bude "prvým odvážnym krokom", ktorý povedie k mieru v budúcnosti.



BR OSN v stredu jednohlasne prijala rezolúciu, ktorá vyzýva na globálne prímerie v záujme boja proti pandémii nového koronavírusu. Prijatý dokument požaduje "okamžité zastavenie bojov" vo vojnách a ozbrojených konfliktoch po celom svete, a to minimálne na 90 dní bez prerušenia.



Návrh rezolúcie predložili Francúzsko a Tunisko a napokon zaň hlasovalo všetkých 15 členov BR OSN. Tento najvplyvnejší orgán svetovej organizácie sa nedokázal zhodnúť na texte rezolúcie k pandémii koronavírusu viac ako tri mesiace.



Rezolúcia podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 23. marca na globálne prímerie v čase koronavírusovej pandémie. Apeluje na všetky strany zapojené do konfliktov vo svete, aby umožnili neobmedzený prísun súvisiacej humanitárnej pomoci a potrebné evakuácie obyvateľstva.