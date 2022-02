Pápež ocenil solidaritu ľudí pri záchrannej akcii chlapca z Maroka

Vatikán 6. februára (TASR) - Pápež František v nedeľu odsúdil mrzačenie pohlavných orgánov miliónov dievčat a obchodovanie so ženami a ich nútenie k prostitúcii.



V príhovore k pútnikom zhromaždeným na Námestí svätého Petra pápež pripomenul, že táto nedeľa je medzinárodným dňom nulovej tolerancie proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Dodal, že ročne tento zákrok podstúpia asi tri milióny dievčat, pričom "často v podmienkach veľmi nebezpečných pre zdravie". Táto prax, "bohužiaľ stále rozšírená" v rôznych regiónoch, podľa pápeža znižuje dôstojnosť žien a vážne útočí na ich fyzickú integritu".



Agentúra AFP poznamenala, že Organizácia Spojených národov, ktorá sa snaží presadiť skoncovanie s touto praxou, definuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako zmenu alebo poranenie ženských pohlavných orgánov z iných ako lekárskych dôvodov a vníma ho ako porušenie ľudských práv a ohrozenie zdravia a fyzickej integrity dievčat a žien.



Takýto zásah môže totiž spôsobiť silné bolesti, šok, nadmerné krvácanie, infekcie a ťažkosti s močením a má aj následky na sexuálne a reprodukčné zdravie.



Hoci sa tento problém sústreďuje najmä v približne 30 krajinách Afriky a Blízkeho východu, k tejto praxi dochádza i v iných krajinách, a to medzi prisťahovalcami.



Vo svojom príhovore pápež avizoval, že v utorok bude na celom svete deň modlitieb proti obchodovaniu s ľuďmi.



"Je to hlboká rana spôsobená hanebným naháňanním sa za ekonomickými záujmami bez rešpektu k jednotlivému človeku," uviedol František.



Poukázal pritom na prípady mnohých dievčat - "vidíme ich na uliciach" -, ktoré nie sú slobodné, sú otrokyňami obchodníkov s ľuďmi, čo ich posielajú do práce a ak neprinesú peniaze späť, zbijú ich". Zdôraznil, že "toto sa dnes deje (aj) v našich mestách".



Na záver svojho príhovoru po modlitbe Anjel Pána sa pápež s pútnikmi na námestí podelil o dve pozitívne svedectvá, ktoré sa k nemu v posledných dňoch dostali.



Prvým bol prípad päťročného chlapca Rajána z Maroka, ktorý 1. februára spadol do hlbokej studne a ktorého sa napriek kolektívnemu úsiliu nepodarilo zachrániť. Pápež však ocenil solidaritu ľudí, ktorí pomáhali pri záchrannej akcii a rôznym spôsobom podporovali aj chlapcovu rodinu.



Druhý prípad sa týka obyvateľov mesta Monferrato v Taliansku, ktorí urobili zbierku, aby si 25-ročný imigrant z Ghany žijúci v ich meste a trpiaci rakovinou mohol splniť svoje posledné želanie - vidieť a objať pred smrťou svojho otca.