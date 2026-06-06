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Pápež ocenil Španielsko za odhodlanie k mieru a solidarite národov
Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých.
Autor TASR
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Madrid 6. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu počas štátnej návštevy ocenil Španielsko, ktorého vláda sa postavila proti vojnám v Pásme Gazy, Iráne a na Ukrajine, za jeho „oddanosť mieru a solidarite medzi národmi“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pápež poďakoval Španielsku za dodržiavanie medzinárodného práva a multilateralizmu. Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v uplynulých mesiacoch dostal do sporov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Krajina totiž nedovolila americkým vojenským lietadlám nasadeným vo vojne proti Iránu prelietavať nad svojím územím ani využívať vojenské základne.
Samotný pápež, ktorý sa narodil v USA, bol Trumpom ostro kritizovaný za svoj odmietavý postoj k vojne.
Vo svojom prejave v kráľovskom paláci v Madride, kde ho prijal kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia, Lev XIV. vyzdvihol Španielsko za „aktívne angažovanie sa za mier a solidaritu medzi národmi“.
Povedal, že posolstvo mieru „sa v súčasnosti, žiaľ, niektorým javí ako naivné a iným ako konfrontačné“. Dodal však, že by malo rezonovať u tých, ktorí nie sú ovplyvnení ideologickými predsudkami.
Vatikán informoval, že pápež sa počas návštevy stretne aj s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckeho kléru.
Španielsky kráľ Filip VI. v sobotu ocenil pápežovu rozhodnosť pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania.
„Vás jasný a rozhodný postoj je kľúčový v procese uzdravovania a nápravy spôsobených škôd - pre obete, veriacich, cirkev i spoločnosť ako celok,“ povedal kráľ pápežovi počas recepcie v madridskom kráľovskom paláci.
Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých. Vláda Sáncheza a katolícka cirkev v Španielsku v marci podpísali dohodu o odškodnení obetí po rokoch váhania a nedostatočnej transparentnosti zo strany cirkevnej hierarchie.
Pápež poďakoval Španielsku za dodržiavanie medzinárodného práva a multilateralizmu. Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v uplynulých mesiacoch dostal do sporov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Krajina totiž nedovolila americkým vojenským lietadlám nasadeným vo vojne proti Iránu prelietavať nad svojím územím ani využívať vojenské základne.
Samotný pápež, ktorý sa narodil v USA, bol Trumpom ostro kritizovaný za svoj odmietavý postoj k vojne.
Vo svojom prejave v kráľovskom paláci v Madride, kde ho prijal kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia, Lev XIV. vyzdvihol Španielsko za „aktívne angažovanie sa za mier a solidaritu medzi národmi“.
Povedal, že posolstvo mieru „sa v súčasnosti, žiaľ, niektorým javí ako naivné a iným ako konfrontačné“. Dodal však, že by malo rezonovať u tých, ktorí nie sú ovplyvnení ideologickými predsudkami.
Vatikán informoval, že pápež sa počas návštevy stretne aj s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckeho kléru.
Španielsky kráľ Filip VI. v sobotu ocenil pápežovu rozhodnosť pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania.
„Vás jasný a rozhodný postoj je kľúčový v procese uzdravovania a nápravy spôsobených škôd - pre obete, veriacich, cirkev i spoločnosť ako celok,“ povedal kráľ pápežovi počas recepcie v madridskom kráľovskom paláci.
Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých. Vláda Sáncheza a katolícka cirkev v Španielsku v marci podpísali dohodu o odškodnení obetí po rokoch váhania a nedostatočnej transparentnosti zo strany cirkevnej hierarchie.