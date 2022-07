Pápež odcestoval do Kanady ospravedlniť sa Indiánom za zneužívanie

Rím/Ottawa 24. júla (TASR) - Pápež František odcestoval v nedeľu z Ríma do Kanady. V rámci svojej návštevy sa chce osobne ospravedlniť domorodým obyvateľom, ktorí sa stali obeťami zneužívania páchaného celé desiatky rokov v internátnych školách prevádzkovaných katolíckou cirkvou. Informuje o tom agentúra AFP.



Lietadlo z pápežom na palube vzlietlo z rímskeho letiska krátko po 09.00 h SELČ. Osemdesiatpäťročný pápež trpí bolesťou kolien, sedel preto v invalidnom vozíku a do lietadla sa dostal pomocu zdvižnej plošiny.



František bude v Kanade do budúcej soboty. V rámci návštevy zavíta do miest Edmonton, Quebec a Iqaluit. Pápežova apoštolská cesta je dôležitým krokom v jeho snahe reagovať na škandál týkajúci sa sexuálneho zneužívania indiánskych detí duchovnými a desaťročí utajovania týchto skutkov.



Očakáva sa, že pápež zopakuje ospravedlnenie, ktoré v apríli vo Vatikáne predniesol kanadským delegáciám, domnieva sa AFP.



V rámci vládnej politiky násilnej asimilácie v Kanade od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia umiestnili do 139 internátnych škôl 150.000 indiánskych detí. Mesiace alebo roky tak strávili v odlúčení od svojich rodín, jazyka a kultúry, pričom mnohé z nich fyzicky alebo pohlavne zneužívali zamestnanci týchto inštitúcií.



Predpokladá sa, že tisíce detí zomreli v týchto internátnych školách na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti. Od mája 2021 na pozemkoch pri týchto školách objavili úrady vyše 1300 neoznačených hrobov.