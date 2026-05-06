< sekcia Zahraničie
Pápež odkazuje Trumpovi: Ak ma chce kritizovať, nech to robí pravdivo
Vo štvrtok má pápež vo Vatikáne prijať amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Ten často dostáva za úlohu zmierniť alebo vysvetľovať ostré vyjadrenia prezidenta USA.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vatikán 5. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok v reakcii na nový útok prezidenta USA Donalda Trumpa uviedol, že „poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, hlásať mier.“ Zdôraznil, že jeho slová vychádzajú z náboženského poslania šíriť evanjelium a hlásať mier, a preto by nemali byť vnímané ako politické vyhlásenia, ale ako Božie slovo.
„Ak ma chce niekto kritizovať za to, že hlásam evanjelium, mal by tak robiť v súlade s pravdou,“ povedal pápež v utorok večer v Castel Gandolfe, uviedla agentúra Kathpress citovaná agentúrou APA.
Cirkev sa podľa neho už roky vyslovuje proti všetkým jadrovým zbraniam a v tejto otázke neexistujú žiadne pochybnosti. Reagoval tak na Trumpovo opätovné tvrdenie, že pápež by považoval za prijateľné, keby Irán disponoval jadrovou zbraňou.
Trump to povedal v rozhovore s konzervatívnym komentátorom Hughom Hewittom, v ktorom aj konštatoval, že Lev pomáha Iránu. „Pápež by radšej hovoril o tom, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň,“ povedal Trump počas rozhovoru. „A nemyslím si, že je to veľmi dobré. Myslím si, že ohrozuje veľa katolíkov a veľa ľudí.“
Pápež však nikdy nepovedal, že Irán by mal získať jadrové zbrane: vyzýval na ďalšie mierové rokovania, kritizoval vojnu proti Iránu vo všeobecnosti, ale aj Trumpovo vyhrážanie sa masívnymi útokmi proti civilistom. Pápež tiež zdôraznil, že hovorí v mene biblických učení a cirkvi, nie ako Trumpov politický rival.
Aktuálny útok je súčasťou série výpadov z Washingtonu voči hlave katolíckej cirkvi, ktorá pochádza zo Spojených štátov. V polovici apríla Trump pápežovi vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“ po tom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako „skutočne neprijateľný“. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane.
Lev XIV. reagoval na tento útok pokojne. Uviedol, že sa administratívy Donalda Trumpa nebojí, no zároveň sa nechce púšťať do debaty s americkým prezidentom. Lev vtedy vyhlásil, že Boh nepočúva modlitby tých, ktorí vedú vojnu.
Vo štvrtok má pápež vo Vatikáne prijať amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Ten často dostáva za úlohu zmierniť alebo vysvetľovať ostré vyjadrenia prezidenta USA najmä vo vzťahu k Európe, NATO či Blízkemu východu.
„Cestu sme plánovali už skôr, no medzitým sa udiali rôzne veci,“ uviedol Rubio v utorok na tlačovej konferencii v Bielom dome. Dodal, že s predstaviteľmi Vatikánu chce rokovať o viacerých témach, najmä o otázke náboženskej slobody.
„Ak ma chce niekto kritizovať za to, že hlásam evanjelium, mal by tak robiť v súlade s pravdou,“ povedal pápež v utorok večer v Castel Gandolfe, uviedla agentúra Kathpress citovaná agentúrou APA.
Cirkev sa podľa neho už roky vyslovuje proti všetkým jadrovým zbraniam a v tejto otázke neexistujú žiadne pochybnosti. Reagoval tak na Trumpovo opätovné tvrdenie, že pápež by považoval za prijateľné, keby Irán disponoval jadrovou zbraňou.
Trump to povedal v rozhovore s konzervatívnym komentátorom Hughom Hewittom, v ktorom aj konštatoval, že Lev pomáha Iránu. „Pápež by radšej hovoril o tom, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň,“ povedal Trump počas rozhovoru. „A nemyslím si, že je to veľmi dobré. Myslím si, že ohrozuje veľa katolíkov a veľa ľudí.“
Pápež však nikdy nepovedal, že Irán by mal získať jadrové zbrane: vyzýval na ďalšie mierové rokovania, kritizoval vojnu proti Iránu vo všeobecnosti, ale aj Trumpovo vyhrážanie sa masívnymi útokmi proti civilistom. Pápež tiež zdôraznil, že hovorí v mene biblických učení a cirkvi, nie ako Trumpov politický rival.
Aktuálny útok je súčasťou série výpadov z Washingtonu voči hlave katolíckej cirkvi, ktorá pochádza zo Spojených štátov. V polovici apríla Trump pápežovi vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“ po tom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako „skutočne neprijateľný“. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane.
Lev XIV. reagoval na tento útok pokojne. Uviedol, že sa administratívy Donalda Trumpa nebojí, no zároveň sa nechce púšťať do debaty s americkým prezidentom. Lev vtedy vyhlásil, že Boh nepočúva modlitby tých, ktorí vedú vojnu.
Vo štvrtok má pápež vo Vatikáne prijať amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Ten často dostáva za úlohu zmierniť alebo vysvetľovať ostré vyjadrenia prezidenta USA najmä vo vzťahu k Európe, NATO či Blízkemu východu.
„Cestu sme plánovali už skôr, no medzitým sa udiali rôzne veci,“ uviedol Rubio v utorok na tlačovej konferencii v Bielom dome. Dodal, že s predstaviteľmi Vatikánu chce rokovať o viacerých témach, najmä o otázke náboženskej slobody.