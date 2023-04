Pápež odslúžil bohoslužbu na Zelený štvrtok

Vatikán 6. apríla (TASR) - Pápež František na Zelený štvrtok odslúžil bohoslužbu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne niekoľko dní po tom, ako ho po zápale priedušiek prepustili z nemocnice. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Štvrtková svätá omša bola venovaná sviatosti kňazstva. František vo štvrtok popoludní umyje nohy 12 väzňom v nápravnovýchovnom zariadení pre mladistvých Casal del Marmo. Tradičný obrad je spomienkou na to, ako Ježiš Kristus pred Poslednou večerou umýval nohy 12 apoštolom.



Pápež od začiatku svojho pontifikátu v roku 2013 zdôrazňuje venovanie pozornosti ľuďom z okraja spoločnosti, vrátane osôb vo väzení.



Štvrtkovú kázeň využil na povzbudenie kňazov v ich službe a poďakoval sa im za dobro, ktoré konajú, no často zostáva nepovšimnuté, píše server Vatican News. Súčasťou štvrtkovej omše je posvätenia olejov a obnovenie kňazských sľubov, ktoré skladajú pri vysviacke.



Františka minulú sobotu prepustili z nemocnice, kde strávil niekoľko dní so silným zápalom priedušiek a boli mu vnútrožilovo podávané antibiotiká. Veľkonočný Svätý týždeň je preto preňho skúškou odolnosti.



Vatikán uviedol, že František sa zúčastní na všetkých obradoch vo Veľkom týždni vrátane krížovej cesty v Koloseu na Veľký piatok a omše na Veľkonočnú nedeľu na Námestí svätého Petra.