Pápež odslúžil veľkonočnú vigíliu,predniesol homíliu,krstil i birmoval

Vatikán 30. marca (TASR) - Pápež František v sobotu večer vo vatikánskej Bazilike sv. Petra spolu so 6000 veriacimi slávil vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania. Po chráme a pred oltár sa pápež presúval na invalidnom vozíku.



Ako doplnila agentúra AP, veľkonočná vigília je spomienkou na Ježišovo zmŕtvychvstanie a jedným z najslávnostnejších a najvýznamnejších okamihov v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi.



Vatikán v sobotu popoludní v osobitnom vyhlásení potvrdil, že pápež František bude celebrovať sobotňajšiu vigíliu i nedeľnú omšu Pánovho zmŕtvychvstania. Pochybnosti v tomto smere vyvolalo odrieknutie pápežovej účasti na piatkovej krížovej ceste v rímskom Koloseu, počas ktorej veriaci rozjímajú o Ježišovom utrpení.



Vatikán v krátkom vysvetlení uviedol, že rozhodnutie o neúčasti na krížovej ceste bolo prijaté s cieľom chrániť pápežovo zdravie.



Agentúra AP konštatovala, že toto rozhodnutie sa v sobotu večer - zdá sa - vyplatilo, keďže pápež bol schopný odslúžiť dlhé obrady.



Podľa agentúry DPA, sa sobotňajšia vigília začala v átriu baziliky obradom posvätenia ohňa, od ktorého bola potom zapálená veľkonočná svieca a od nej si svoje sviece postupne zapálili aj kňazi a veriaci zhromaždení v katedrále ponorenej do tmy, ktorá sa takto postupne celá rozžiarila.



Počas veľkonočnej vigílie pápež nadviazal na tradíciu a pokrstil ôsmich dospelých katechumenov, ktorí pochádzali z Albánska, Japonska, Južnej Kórey a Talianska. Následne títo dospelí prijali aj sviatosť birmovania a prvé sväté prijímanie.



Vo svojej asi desať minút trvajúcej kázni pápež prirovnal kameň, ktorým bol podľa Biblie privalený vchod do Ježišovho hrobu, k tomu "kameňu", čo ťaží srdcia ľudí dnes, "dusí život, marí nádej, väzní nás v hrobe nášho strachu a horkosti a je prekážkou na ceste k radosti a nádeji".



"Zdvihnime k Nemu oči a prosme, aby sila Jeho vzkriesenia odvalila ťažké kamene, ktoré ťažia naše duše," apeloval pápež s odkazom na Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie.



Vo svojej homílii tiež uviedol, že "túžbu po pokoji láme krutosť nenávisti a surovosť vojny".



Slávenie veľkonočných sviatkov vo Vatikáne sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Vatikán a jeho okolie monitorujú protiteroristické jednotky a špeciálne policajné zložky. Vstupy na Námestie sv. Petra sú vybavené detektormi kovov, dodala DPA.



V nedeľu od 10.00 h bude pápež na Námestí sv. Petra celebrovať slávnostnú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania a z loggie Baziliky sv. Petra následne požehná mestu Rím i celému svetu.



Očakáva sa, že na týchto obradoch vo Vatikáne sa zúčastní okolo 60.000 pútnikov a turistov.