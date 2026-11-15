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Pápež odsúdil historické utrpenie Afričanov zotročených v minulosti
Pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v Spojených štátoch, počas návštevy mesta upriamil pozornosť na peruánsku komunitu s africkými koreňmi.
Autor TASR
Zaňa 15. novembra (TASR) – Pápež Lev XIV. odsúdil „utrpenie a ponižovanie“ zotročených Afričanov počas svojej sobotňajšej návštevy mesta Zaňa v latinskoamerickom štáte Peru, ktoré je centrom afroperuánskej komunity. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v Spojených štátoch, počas návštevy mesta upriamil pozornosť na peruánsku komunitu s africkými koreňmi.
Lev povedie modlitebné stretnutie v svätyni svätého Turibia z Mogroveja v Zani. Do tohto chrámu často chodieval na modlitby v čase, keď pôsobil ako biskup v neďalekom Chiclayu.
Mogrovejo bol v 16. storočí prvým arcibiskupom Limy. Zastával sa práv domorodého obyvateľstva aj zotročených ľudí. Známy je tiež tým, že udelil sviatosť birmovania svätému Martinovi de Porresovi, prvému černošskému svätcovi v Amerike, ktorý je patrónom rasovej harmónie, sociálnej spravodlivosti a ľudí zmiešaného rasového pôvodu.
Pápež sa pritom už v minulosti za otroctvo ospravedlnil. Vo svojej prvej encyklike s názvom „Magnificent Humanity“ požiadal Lev o odpustenie za to, že predchádzajúci pápeži legitimizovali otroctvo v Amerike a cirkev ho po stáročia neodsudzovala. Odkázal pritom na pápežské nariadenia z 15. storočia, ktorými Vatikán oprávňoval európskych panovníkov dobývať Afriku a Ameriku a zotročovať ľudí, ktorí neboli kresťanmi.
„Pri pohľade na nesmierne utrpenie a poníženie, ktoré muselo znášať toľko ľudí, v ostrom rozpore s ich nezmernou dôstojnosťou ako osôb nekonečne milovaných Pánom, nemožno nepociťovať hlboký zármutok. V mene cirkvi za to úprimne prosím o odpustenie,“ napísal pápež.
Po príchode španielskych dobyvateľov do Peru priviezli do krajiny podľa odhadov 100 000 zotročených Afričanov. Pracovali na cukrových plantážach a v strieborných baniach, niektorí sa uplatnili aj ako remeselníci v mestách. V určitom období tvorili spolu so svojimi potomkami viac ako 40 percent obyvateľov Limy.
Dnes predstavujú černošskí obyvatelia len malú časť z približne 35-miliónovej populácie Peru. Aj viac ako 170 rokov po zrušení otroctva však naďalej čelia prekážkam pri dosahovaní rovnoprávneho postavenia.
„Afroperuánska komunita, podobne ako ďalšie afro-latinskoamerické komunity, historicky čelí dvojitému zneviditeľňovaniu: popieraniu jej demografického a kultúrneho významu pri formovaní národa a znižovaniu jej prínosu na úroveň obyčajného folklóru,“ uviedol Alejandro Frigerio, výskumník Argentínskej národnej rady pre vedecký výskum, ktorý sa špecializuje na afroamerické náboženstvá.
Peru podľa neho dosiahlo významný pokrok v oficiálnom uznaní tejto komunity. „Hlavnou výzvou však naďalej zostáva zabezpečenie rovnakého prístupu k právam a odstránenie každodenného aj systémového rasizmu,“ dodal.
Pri sčítaní obyvateľov v roku 2017 sa k afroperuánskej identite prihlásilo 1 311 obyvateľov Zañy. V celom regióne Lambayeque ich bolo 78 639.
Pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v Spojených štátoch, počas návštevy mesta upriamil pozornosť na peruánsku komunitu s africkými koreňmi.
Lev povedie modlitebné stretnutie v svätyni svätého Turibia z Mogroveja v Zani. Do tohto chrámu často chodieval na modlitby v čase, keď pôsobil ako biskup v neďalekom Chiclayu.
Mogrovejo bol v 16. storočí prvým arcibiskupom Limy. Zastával sa práv domorodého obyvateľstva aj zotročených ľudí. Známy je tiež tým, že udelil sviatosť birmovania svätému Martinovi de Porresovi, prvému černošskému svätcovi v Amerike, ktorý je patrónom rasovej harmónie, sociálnej spravodlivosti a ľudí zmiešaného rasového pôvodu.
Pápež sa pritom už v minulosti za otroctvo ospravedlnil. Vo svojej prvej encyklike s názvom „Magnificent Humanity“ požiadal Lev o odpustenie za to, že predchádzajúci pápeži legitimizovali otroctvo v Amerike a cirkev ho po stáročia neodsudzovala. Odkázal pritom na pápežské nariadenia z 15. storočia, ktorými Vatikán oprávňoval európskych panovníkov dobývať Afriku a Ameriku a zotročovať ľudí, ktorí neboli kresťanmi.
„Pri pohľade na nesmierne utrpenie a poníženie, ktoré muselo znášať toľko ľudí, v ostrom rozpore s ich nezmernou dôstojnosťou ako osôb nekonečne milovaných Pánom, nemožno nepociťovať hlboký zármutok. V mene cirkvi za to úprimne prosím o odpustenie,“ napísal pápež.
Po príchode španielskych dobyvateľov do Peru priviezli do krajiny podľa odhadov 100 000 zotročených Afričanov. Pracovali na cukrových plantážach a v strieborných baniach, niektorí sa uplatnili aj ako remeselníci v mestách. V určitom období tvorili spolu so svojimi potomkami viac ako 40 percent obyvateľov Limy.
Dnes predstavujú černošskí obyvatelia len malú časť z približne 35-miliónovej populácie Peru. Aj viac ako 170 rokov po zrušení otroctva však naďalej čelia prekážkam pri dosahovaní rovnoprávneho postavenia.
„Afroperuánska komunita, podobne ako ďalšie afro-latinskoamerické komunity, historicky čelí dvojitému zneviditeľňovaniu: popieraniu jej demografického a kultúrneho významu pri formovaní národa a znižovaniu jej prínosu na úroveň obyčajného folklóru,“ uviedol Alejandro Frigerio, výskumník Argentínskej národnej rady pre vedecký výskum, ktorý sa špecializuje na afroamerické náboženstvá.
Peru podľa neho dosiahlo významný pokrok v oficiálnom uznaní tejto komunity. „Hlavnou výzvou však naďalej zostáva zabezpečenie rovnakého prístupu k právam a odstránenie každodenného aj systémového rasizmu,“ dodal.
Pri sčítaní obyvateľov v roku 2017 sa k afroperuánskej identite prihlásilo 1 311 obyvateľov Zañy. V celom regióne Lambayeque ich bolo 78 639.