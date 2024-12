Pápež odsúdil izraelský útok, ktorý zabil sedem detí jednej rodiny

Vatikán 21. decembra (TASR) - Pápež František v sobotu odsúdil bombardovanie detí v Pásme Gazy ako krutosť, deň po tom ako palestínske úrady oznámili, že pri izraelskom nálete zahynulo sedem detí z jednej rodiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Úrad palestínskej civilnej obrany v piatok uviedol, že obeťami izraelského náletu na severe enklávy boli desiati členovia jednej rodiny vrátane siedmich detí.



"Včera nevpustili (jeruzalemského) patriarchu do Pásma Gazy, ako sľúbili. Včera bombardovali deti. Toto je krutosť, toto nie je vojna," uviedla hlava katolíckej cirkvi. "Chcem to povedať, pretože sa ma to dotýka," dodal pápež František.



Izraelská armáda tvrdí, že pri útoku zasiahla "niekoľkých teroristov operujúcich vo vojenskej štruktúre patriacej teroristickej organizácii Hamas, ktorí predstavovali hrozbu pre izraelské jednotky pôsobiace v oblasti", píše AFP. Armáda tiež spochybnila údaje palestínskeho úradu o počte obetí a dodala, že počet sa nezhoduje s informáciami armády.



Pápež od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, viackrát vyzval na mier. V uplynulých týždňoch podľa AFP pritvrdil svoje výroky proti izraelskej ofenzíve v palestínskej enkláve, ktorá si za viac ako 14 mesiacov vyžiadala 45.206 obetí. Koncom novembra František povedal, že "arogancia útočníka...prevažuje nad dialógom v Palestíne," čo AFP označila za vzácny postoj, ktorý je v rozpore s tradíciou neutrality Svätej stolice.



V úryvkoch z pripravovanej knihy pápež vyzval na dôkladné preskúmanie, či situácia v Pásme Gazy "zodpovedá technickej definícii" genocídy. AFP podotýka, že Izrael odmieta tvrdenia, že v Pásme Gazy pácha genocídu.



Vatikán uznáva palestínsky štát od roku 2013, udržiava s ním diplomatické vzťahy a podporuje dvojštátne riešenie, dodáva AFP.