Pápež odsúdil korupčný škandál v Európskom parlamente

Vatikán 19. decembra (TASR) - Pohoršenie a prekvapenie vyjadril pápež František v rozhovore pre taliansku televíznu stanicu Canale 5 v súvislosti s korupčným škandálom v Európskom parlamente (EP). TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúry APA.



"O čo tu ide, je korupcia, nie hriech. Je to omnoho horšie, pretože korupcia necháva dušu zhniť," povedal pápež v nedeľnom rozhovore s expertom na Vatikán Fabiom Marchesem Ragonaom. "Dnes človek skĺzava od hriechu ku korupcii, a to nesmieme tolerovať," kritizoval.



"Ako sa môže stať, že títo ľudia, ktorí pracujú v administratíve, takýmto spôsobom skĺznu ku korupcii?" pýtal sa najvyšší pontifex.



Priznal pritom hriešnosť ľudí, dôrazne však odmietol korupčné správanie. "Aj ja som slabý, my všetci sme slabí. Každý má svoju slabú stránku, povedzme, že osobnosť: Niekto je klamár, iný býva zúrivý, ďalší máva zlú náladu. Každý má svoje vlastné chyby. Hriešnici áno, avšak nie skorumpovaní," zdôraznil.



APA pripomína, že Európskym parlamentom už zhruba týždeň otriasa rozsiahly korupčný škandál. Zadržaných bolo viacero podozrivých osôb, u ktorých sa našlo najmenej 1,5 milióna eur. Podozrivé sú z úplatkárstva zo strany Kataru, pričom mali údajne v EP zastupovať záujmy tohto štátu ležiaceho v Perzskom zálive.