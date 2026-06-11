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Pápež odsúdil ľahostajnosť voči utrpeniu migrantov
Kanárske ostrovy sú ako súčasť Španielska dôležitým vstupným bodom do Európy pre migrantov, ktorých tam privádzajú prevádzači pri úteku pred konfliktmi a chudobou.
Autor TASR
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Arguineguín 11. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. pricestoval vo štvrtok na návštevu Kanárskych ostrovov, kde chce upozorniť na ťažkú situáciu migrantov riskujúcich životy pri snahe dostať sa do Európy. V príhovore v prístave Arguineguín odsúdil ľahostajnosť voči ich utrpeniu, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.
„Aj dnes sa v týchto vodách skrývajú príšery - mafie, ktoré zarábajú na beznádeji, obchodníci s ľuďmi, ktorí zotročujú ženy a deti, a tí, ktorých ľahostajnosť umožňuje, aby chudobných pohltilo vykorisťovanie a zabudnutie,“ povedal pápež. Po príhovore hodil do vôd prístavu kvetinový veniec na pamiatku migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse preplaviť sa na súostrovie západne od Afriky.
Kanárske ostrovy sú ako súčasť Španielska dôležitým vstupným bodom do Európy pre migrantov, ktorých tam privádzajú prevádzači pri úteku pred konfliktmi a chudobou. Lev XIV. návštevou súostrovia splnil želanie svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel skôr, ako mohol túto plánovanú cestu uskutočniť.
Pápež strávi na Kanárskych ostrovoch posledné dva dni týždňovej návštevy Španielska. Na programe má stretnutie s ľuďmi, ktorí sa nedávno priplavili z afrických brehov, aj zástupcami cirkvi a humanitárnych organizácií starajúcich sa o migrantov a ich integráciu do spoločnosti.
Španielska ľavicová vláda v rozpore s trendom v Európe a USA obhajuje imigráciu z ekonomických a humanitárnych dôvodov. Tento rok spustila program legalizácie pobytu státisícov osôb bez dokladov. Premiér Pedro Sánchez zdôraznil ich prínosy pre krajinu so starnúcou pracovnou silou a nízkou pôrodnosťou.
Lev XIV. už vyzval na posilnenie medzinárodného úsilia v boji proti nelegálnemu prevádzaniu migrantov, pri vytváraní bezpečných legálnych ciest príchodu i rozvoji krajín pôvodu, aby sa viac ľudí rozhodlo zostať doma.
Na Kanárske ostrovy dorazilo v rekordnom roku 2024 takmer 47.000 migrantov, ich počty však odvtedy výrazne klesli a tento rok ich počas prvých piatich mesiacov bolo len niečo viac ako 3000.
Arguineguín sa v roku 2020 stal známy ako "prístav hanby", pretože množstvo migrantov tam muselo spať v provizórnych podmienkach pod otvoreným nebom celé týždne. Potenciálni žiadatelia o azyl nemali prístup k právnemu poradenstvu a niektorých ľudí zadržiavali oveľa dlhšie než tri dni stanovené zákonom. Ombudsman neskôr prinútil vládu uzavrieť tábor a premiestniť migrantov.
Pápež František plánoval v reakcii na túto krízu návštevu Kanárskych ostrovov. Osud utečencov si stanovil za tému svojho pontifikátu. Lev XIV. v tom pokračuje a zdôrazňuje najmä dôstojnosť migrantov v rodných Spojených štátoch, napísala AP.
Americký pápež 4. júla strávi Deň nezávislosti USA na talianskom ostrove Lampedusa, ďalšom z hlavných vstupných bodov pre migrantov zo severnej Afriky do Európy.
František navštívil Lampedusu v roku 2013 na prvej ceste mimo Ríma a hodil tam do Stredozemného mora veniec na pamiatku tisícov ľudí, ktorí pri nebezpečnej plavbe zomreli. Práve na tejto ceste odsúdil "globalizáciu ľahostajnosti", ktorú svet prejavuje voči migrantom.
„Aj dnes sa v týchto vodách skrývajú príšery - mafie, ktoré zarábajú na beznádeji, obchodníci s ľuďmi, ktorí zotročujú ženy a deti, a tí, ktorých ľahostajnosť umožňuje, aby chudobných pohltilo vykorisťovanie a zabudnutie,“ povedal pápež. Po príhovore hodil do vôd prístavu kvetinový veniec na pamiatku migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse preplaviť sa na súostrovie západne od Afriky.
Kanárske ostrovy sú ako súčasť Španielska dôležitým vstupným bodom do Európy pre migrantov, ktorých tam privádzajú prevádzači pri úteku pred konfliktmi a chudobou. Lev XIV. návštevou súostrovia splnil želanie svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel skôr, ako mohol túto plánovanú cestu uskutočniť.
Pápež strávi na Kanárskych ostrovoch posledné dva dni týždňovej návštevy Španielska. Na programe má stretnutie s ľuďmi, ktorí sa nedávno priplavili z afrických brehov, aj zástupcami cirkvi a humanitárnych organizácií starajúcich sa o migrantov a ich integráciu do spoločnosti.
Španielska ľavicová vláda v rozpore s trendom v Európe a USA obhajuje imigráciu z ekonomických a humanitárnych dôvodov. Tento rok spustila program legalizácie pobytu státisícov osôb bez dokladov. Premiér Pedro Sánchez zdôraznil ich prínosy pre krajinu so starnúcou pracovnou silou a nízkou pôrodnosťou.
Lev XIV. už vyzval na posilnenie medzinárodného úsilia v boji proti nelegálnemu prevádzaniu migrantov, pri vytváraní bezpečných legálnych ciest príchodu i rozvoji krajín pôvodu, aby sa viac ľudí rozhodlo zostať doma.
Na Kanárske ostrovy dorazilo v rekordnom roku 2024 takmer 47.000 migrantov, ich počty však odvtedy výrazne klesli a tento rok ich počas prvých piatich mesiacov bolo len niečo viac ako 3000.
Arguineguín sa v roku 2020 stal známy ako "prístav hanby", pretože množstvo migrantov tam muselo spať v provizórnych podmienkach pod otvoreným nebom celé týždne. Potenciálni žiadatelia o azyl nemali prístup k právnemu poradenstvu a niektorých ľudí zadržiavali oveľa dlhšie než tri dni stanovené zákonom. Ombudsman neskôr prinútil vládu uzavrieť tábor a premiestniť migrantov.
Pápež František plánoval v reakcii na túto krízu návštevu Kanárskych ostrovov. Osud utečencov si stanovil za tému svojho pontifikátu. Lev XIV. v tom pokračuje a zdôrazňuje najmä dôstojnosť migrantov v rodných Spojených štátoch, napísala AP.
Americký pápež 4. júla strávi Deň nezávislosti USA na talianskom ostrove Lampedusa, ďalšom z hlavných vstupných bodov pre migrantov zo severnej Afriky do Európy.
František navštívil Lampedusu v roku 2013 na prvej ceste mimo Ríma a hodil tam do Stredozemného mora veniec na pamiatku tisícov ľudí, ktorí pri nebezpečnej plavbe zomreli. Práve na tejto ceste odsúdil "globalizáciu ľahostajnosti", ktorú svet prejavuje voči migrantom.