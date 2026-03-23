Pápež odsúdil letecké útoky, ktoré by podľa neho mali byť zakázané
Autor TASR
Vatikán 23. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok ostro kritizoval letecké útoky, ktoré označil za bezohľadné a ktoré by podľa jeho slov mali byť zakázané. Ide o jeho najnovšie vyjadrenie v čase, keď ozbrojený konflikt na Blízkom východe vstupuje do štvrtého týždňa. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Aj keď pápež na stretnutí s vedením a zamestnancami talianskej leteckej spoločnosti ITA Airways konkrétne nespomenul eskalujúci konflikt na Blízkom východe, dôrazne odsúdil využívanie leteckých síl vo vojnových konfliktoch.
„Nikto by nemal byť vystavený obavám, že hrozby smrti a skazy môžu prísť z neba,“ uviedol pápež.
„Po tragických skúsenostiach z 20. storočia mali byť letecké bombardovania navždy zakázané,“ povedal. „Napriek tomu stále existujú. To nie je pokrok, to je krok späť!“ vyhlásil najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.
Pápež opakovane vyzýval na prímerie a v nedeľu nazval vojnu na Blízkom východe „škandálom pre celú ľudskú rodinu“.
