Pondelok 23. marec 2026
sekcia Zahraničie

Pápež odsúdil letecké útoky, ktoré by podľa neho mali byť zakázané

Na snímke Leo XIV. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Vatikán 23. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok ostro kritizoval letecké útoky, ktoré označil za bezohľadné a ktoré by podľa jeho slov mali byť zakázané. Ide o jeho najnovšie vyjadrenie v čase, keď ozbrojený konflikt na Blízkom východe vstupuje do štvrtého týždňa. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.

Aj keď pápež na stretnutí s vedením a zamestnancami talianskej leteckej spoločnosti ITA Airways konkrétne nespomenul eskalujúci konflikt na Blízkom východe, dôrazne odsúdil využívanie leteckých síl vo vojnových konfliktoch.

„Nikto by nemal byť vystavený obavám, že hrozby smrti a skazy môžu prísť z neba,“ uviedol pápež.

„Po tragických skúsenostiach z 20. storočia mali byť letecké bombardovania navždy zakázané,“ povedal. „Napriek tomu stále existujú. To nie je pokrok, to je krok späť!“ vyhlásil najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.

Pápež opakovane vyzýval na prímerie a v nedeľu nazval vojnu na Blízkom východe „škandálom pre celú ľudskú rodinu“.

Taliansky dopravca ITA Airways zvyčajne zabezpečuje prepravu pápeža z Ríma pri jeho zahraničných cestách.
