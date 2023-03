Pápež odsúdil násilie a predsudky voči ženám, vyzval na rovnosť

Vatikán 8. marca (TASR) - Pápež František v stredu odsúdil násilia a predsudky voči ženám. Rovnaké mzdové podmienky mužov a žien a rovnaké príležitosti by podľa hlavy katolíckej cirkvi mohli vytvoriť pokojnejší a udržateľnejší svet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V predslove knihy, ktorú zverejnil portál Vatican News na Medzinárodný deň žien, František poukázal na rozdiely medzi mužmi a ženami. Vyzval však na "rovnosť a rôznorodosť".



"Rád myslím na to, že ak by ženy mali úplnú rovnosť príležitostí, mohli by výrazne prispieť k zmenám nevyhnutným smerom k svetovému mieru, inklúzii, solidarite a ucelenej udržateľnosti," uviedol František v predslove knihy 'Viac žien vo vedení za lepší svet'.



"Ženské myslenie je iné ako mužské... Venujú viac pozornosti ochrane prostredia, pozerajú sa do budúcnosti, nie minulosti," uviedol pápež.



"Ženy vedia, že pôrod bolí, no prináša obrovskú radosť - dáva život a otvára nové a široké horizonty - preto chcú ženy mier," domnieva sa František.



Ku dňu žien sa František vyjadril aj na konci svojej stredajšej týždennej audiencie na Námestí sv. Petra, keď požiadal dav, aby zatlieskal všetkým ženám, pretože si to zaslúžia.



Mzdovú nerovnosť zároveň označil za "vážnu nespravodlivosť". Odsúdil tiež násilie na ženách, pričom použil slová zo svojho príhovoru z roku 2021, keď ho označil "za otvorenú ranu, ktorá vzišla z patriarchálnej a mačovskej kultúry útlaku".



František už v minulosti odsúdil diskrimináciu žien, no podobne ako jeho predchodcovia vylúčil, že by ženy mohli mať kňazské svätenie. V katolíckom učení sa totiž uvádza, že kňazmi môžu byť iba muži, pretože Ježiš si vybral za svojich apoštolov mužov.



Od svojho nástupu do úrady však František vymenoval do manažérskych pozícii vo Vatikáne niekoľko žien. Uviedol pritom, že vždy keď je žene vo Vatikáne zverená zodpovedná úloha, veci sa zlepšia.