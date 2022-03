Pápež odsúdil násilnú agresiu proti Ukrajine

Vatikán 20. marca (TASR) - Pápež František v nedeľu odsúdil pokračujúcu "násilnú agresiu proti Ukrajine", ktorú označil za ničím neospravedlniteľný a nezmyselný masaker. Vyzval pritom medzinárodné spoločenstvo, aby sa pričinilo o ukončenie tejto "odpornej vojny", informoval spravodajský server Vatican News.



"Je smutné, že násilná agresia proti Ukrajine stále pokračuje, nezmyselný masaker, v ktorom každodenne dochádza k páchaniu zverstiev. Neexistuje pre to žiadne ospravedlnenie," povedal pápež po nedeľňajšej poludňajšej modlitbe na vatikánskom Námestí svätého Petra.



František upozornil na to, že aj tento týždeň na Ukrajine "padali rakety a bomby na civilistov, starých ľudí, deti a tehotné matky".



Pripomenul pri tom svoju sobotňajšiu návštevu v rímskej nemocnici Bambino Gesú, v ktorej sa lieči aj 19 detí z Ukrajiny. "Bol som sa pozrieť na zranené deti tu v Ríme. Jednému chýba ruka, druhé má poranenú hlavu... Nevinné deti," povedala hlava katolíckej cirkvi.



Zároveň vyjadrila ľútosť nad osudom miliónov ukrajinských utečencov a nad tými obyvateľmi Ukrajiny, ktorí nemali šancu utiecť a sú ponechaní napospas bombám.



"Toto všetko je neľudské. Je to dokonca svätokrádež, pretože je to v rozpore s posvätnosťou ľudského života, hlavne bezbranného ľudského života..., ktorý má prednosť pred akoukoľvek stratégiou. Nezabúdajme: je to kruté, neľudské a svätokrádežné!" povedal František a vyzval veriacich, aby sa v tichosti pomodlili za trpiacich Ukrajincov.



Súčasne ocenil všetky prejavy pomoci "zmučenému ukrajinskému ľudu" a vyjadril nádej, že podpora ukrajinským utečencom bude pokračovať aj "v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch".



"Pamätajme na tieto ženy, na tieto deti, ktoré budú časom - bez práce, odlúčené od svojich manželov - vyhľadávané 'supmi' spoločnosti. Chráňme ich, prosím," naliehal pápež.



Ruská vojenská agresia voči Ukrajine sa začala 24. februára.