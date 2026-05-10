Pápež odsúdil nové násilie v Saheli po modlitbe Regina Coeli
Už v stredu JNIM zabila najmenej 30 ľudí pri útokoch na tamojšie dediny.
Autor TASR
Vatikán 10. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu odsúdil novú vlnu útokov v africkom regióne Sahel, kde džihádistické skupiny zabili desiatky ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„S obavami som sa dozvedel o správach o rastúcom násilí v regióne Sahel, najmä v Čade a Mali, ktoré boli zasiahnuté nedávnymi teroristickými útokmi,“ povedal pápež Lev po modlitbe Regina Coeli (Kráľovná nebies) na Námestí svätého Petra.
„Modlím sa za obete a vyjadrujem solidaritu so všetkými, ktorí trpia. Dúfam, že všetky formy násilia prestanú a povzbudzujem každé úsilie o mier a rozvoj v tejto milovanej krajine,“ pripomenul pápež.
V sobotu bezpečnostné zdroje uviedli, že desiatky ľudí v strednom Mali boli v piatok zabité Skupinou na podporu islamu a moslimov (JNIM) napojenou na al-Káidu. Už v stredu JNIM zabila najmenej 30 ľudí pri útokoch na tamojšie dediny.
V Čade zase džihádistická skupina Boko Haram minulý týždeň zabila najmenej 26 príslušníkov armády a vláda vyhlásila na 20 dní výnimočný stav v regióne Lak v západnej časti krajiny pri jazere Čad.
