Pápež odsúdil pálenie Koránu pred mešitou v Štokholme

Vatikán 3. júla (TASR) - Pápež František odsúdil rozhodnutie, ktorým švédske úrady minulý týždeň schválili protest spojený s pálením Koránu pred mešitou v centre Štokholmu. V pondelok to uviedla agentúra ANSA, informuje TASR.



Pápež v rozhovore pre denník al-Itihád zo Spojených arabských emirátov (SAE) uviedol, že "ku každej knihe považovanej za posvätnú by sa malo pristupovať s úctou a vyjadriť tak rešpekt tým, ktorí v ňu veria".



"Som nahnevaný a znechutený týmito činmi. Sloboda prejavu by nikdy nemala byť zneužívaná ako prostriedok nenávisti voči ostatným," povedal František a dodal, že vydanie povolenia na pálenie Koránu odsudzuje.



Muž, údajne kresťanský utečenec z Iraku žijúci vo Švédsku, počas protestu pred mešitou v centre švédskej metropoly Štokholm najprv pošliapal Korán a potom zapálil niekoľko strán z tejto posvätnej knihy moslimov. Urobil tak minulú stredu – v prvý deň významného moslimského sviatku íd al-adhá a krátko pred koncom výročnej púte do saudskoarabskej Mekky.



Švédska polícia pôvodne stredajší protest pred štokholmskou mešitou povolila, ale jeho organizátora neskôr obvinila "z agitácie proti etnickým a národnostným skupinám". Irackí predstavitelia vyzvali Švédsko, aby 37-ročného muža, ktorý Korán zapálil, vydali na trestné stíhanie do Iraku.



Incident vyvolal v moslimskom svete vlnu nevôle. Pálenie Koránu ohrozilo aj ambície Švédska o vstup do NATO, keďže udalosť pobúrila i prevažne moslimské Turecko, ktoré švédsku žiadosť o členstvo zatiaľ neratifikovalo.