Pápež odsúdil počas návštevy Bahrajnu odsúdil zbrojenie a vojny

Manáma 4. novembra (TASR) - Pápež František apeloval v piatok na náboženských predstaviteľov, aby pomohli dostať svet "z okraja chúlostivej priepasti" a aby sa postavili proti novým pretekom v zbrojení. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Pápež predniesol prejav počas svojho prvého uceleného dňa návštevy Bahrajnu, ktorým sa prihovoril náboženským lídrom na Bahrajnskom fóre pre dialóg.



"Po dvoch hrôzostrašných svetových vojnách a studenej vojne, ktorá držala celé desaťročia svet v napätí, prichádza stále vo všetkých častiach planéty ku konfliktom. Uprostred obvinení, vyhrážok a odsúdení sa stále ocitáme na okraji chúlostivej priepasti, do ktorej nechceme spadnúť," uviedol František.



Narážajúc zrejme na konflikt na Ukrajine odsúdil najvyšší pontifex situáciu, v ktorej sa "zopár mocnárov ocitlo v rozhodnom boji za stranícke záujmy, v ktorom ožíva zastarala rétorika a sú prebudovávané sféry vplyvu i opozičné bloky".



"Zrejme sme svedkami dramatického a detinského scenára, v ktorom sa v záhrade ľudstva namiesto kultivácie nášho okolia hráme s ohňom, raketami a bombami," cituje pápeža AFP.



František, ktorý podporuje úplný zákaz jadrových zbraní a už viackrát odsúdil svetový obchod so zbraňami, tiež uviedol, že náboženskí vodcovia nemôžu podporovať vojnu. Reuters sa domnieva, že takto odkazoval na ruského patriarchu Kirilla, ktorý podporil inváziu Ruska na Ukrajinu a pápež ho už nepriamo kritizoval aj v minulosti.



Na návštevu Bahrajnu sa hlava katolíckej cirkvi vybrala v rámci snahy o zlepšenie vzťahov s islamským svetom. Od nástupu do úradu v roku 2013 navštívil František už približne desiatku prevažne moslimských krajín – v roku 2019 ako prvý pápež aj Arabský polostrov, kde zavítal do Abu Zabí.



František v piatok popoludní vystúpi aj v bahrajnskej moslimskej rade starších a bude viesť bohoslužbu v Katedrále Panny Márie Arabskej – jednom z dvoch katolíckych kostol v Bahrajne, krajine so zhruba 160.000 katolíkmi.