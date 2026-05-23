Pápež odsúdil poškodzovanie životného prostredia v „krajine ohňov“
Autor TASR
Acerra 23. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. navštívil v sobotu juhotalianske mesto Acerra, ktoré sa nachádza v oblasti známej ako „krajina ohňov“, pretože tam mafia desaťročia nelegálne skládkovala a spaľovala toxický odpad. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Nebezpečný odpad, často z bohatého severu Talianska, dlho pálili alebo zasypávali v oblasti okolo Acerry neďaleko Neapola. Pôda, podzemná voda a ovzdušie kontaminovali ťažké kovy, dioxíny či azbest. Miera výskytu rakoviny v oblasti je vyššia než celoštátny priemer.
Pápež odsúdil „smrteľnú kombináciu nejasných záujmov a ľahostajnosti voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné a spoločenské prostredie“.
„V živote si uvedomujeme, že čím je krása krehkejšia, tým viac si vyžaduje starostlivosť a zodpovednosť,“ povedal Lev XIV. v príhovore k duchovným a rodinám obetí znečistenia v katedrále v Acerre. „Táto zem zaplatila vysokú cenu. Videla, ako pochovávajú mnohé z jej detí. Bola svedkom utrpenia detí a nevinných,“ vyhlásil a poďakoval aktivistom za odvážne nasadenie.
Návšteva Leva XIV. sa konala v čase 11. výročia encykliky Laudato Si (Buď pochválený) jeho predchodcu pápeža Františka, ktorá sa venuje aj starostlivosti o životné prostredie a kritizuje jeho bezohľadné využívanie ľudstvom. Experti dokument vyzdvihli za vedecké podloženie, priblížila AFP.
Talianska „krajina ohňov“, známa tiež ako „trojuholník smrti“, bola miestom nelegálneho skladovania a podpaľovania odpadu od konca 80. rokov. Firmy namiesto vysokých súm za legálnu likvidáciu platili regionálnej mafii Camorra zlomok z týchto nákladov, aby sa zbavili rôzneho nebezpečného odpadu.
Vyšetrovania talianskeho parlamentu od roku 2013 konštatovali nedbanlivosť a v niektorých prípadoch spoluvinu miestnych predstaviteľov. Poukázali tiež na zdravotné dôsledky ako nárast počtu prípadov rakoviny či vrodených chýb plodov a novorodencov. Senát v roku 2018 uviedol, že kriminalita a politická nečinnosť spôsobili v regióne ekologickú pohromu.
V roku 2025 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Taliansko nechránilo svojich obyvateľov, a dal jeho vláde dva roky na nápravu situácie.
