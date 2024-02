Pápež František odsúdil radikálny individualizmus

Rím 9. februára (TASR) - Pápež František v piatok kritizoval "radikálny individualizmus", ktorý podľa neho dnes postihuje celú spoločnosť. Podľa agentúry AP to pápež povedal v príhovore k pútnikom zo svojej rodnej Argentíny, ktorí do Vatikánu pricestovali na víkendovú kanonizáciu prvej svätice zo svojej krajiny.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, pápež v príhovore k biskupom, kňazom, rehoľníkom a veriacim vyzdvihol rysy, ktorými sa vyznačovala blahoslavená María Antonia de San José de Paz y Figueroa, zvaná aj Mama Antula. Tej cirkev vďačí za rozšírenie praxe duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly v Buenos Aires a za založenie kongregácie Dcér Božského Spasiteľa.



Túto blahoslavenú laičku uvádzal pápež ako príklad človeka, ktorý je ochotný riskovať všetko v záujme šírenia viery, najmä medzi najchudobnejšími.



Podľa pápeža súčasná spoločnosť má sklon zabúdať, že radikálny individualizmus je "vírus, ktorý zavádza a nahovára nám, že záleží jedine na tom, aby sme voľný priechod vlastným ambíciám".



Mama Antula sa narodila v roku 1730 v bohatej rodine v meste Tucumán v Argentíne, ale vo veku 15 rokov sa pridala ku komunite žien inšpirovaných jezuitmi.



Po tom, čo bola Spoločnosť Ježišova v roku 1767 potlačená a jej kňazi zo španielskych kolónií vyhnaní, Mama Antula udržiavala jezuitské duchovné cvičenia pri živote tým, že ich organizovala po celej Argentíne, a to aj s rizikom uväznenia.



Podľa pápeža Mama Antula takto slúži ako ďalší príklad pre ľudí dnešného sveta, aby sa nevzdávali zoči-voči nepriazni osudu a neustupovali od dobrých úmyslov napriek problémom, ktoré to môže prinášať.



Nedeľná kanonizácia Mamy Antuly bude zároveň príležitosťou pre pápežovo prvé stretnutie s novým argentínskym libertariánskym prezidentom Javierom Mileiom.



Milei by mal do Ríma pricestovať v piatok z Izraela. V pondelok ho prijme pápež a v ten istý deň sa stretne aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Agentúra AP pripomenula, že v roku 2016 František kanonizoval prvého svätca z Argentíny - Josého Gabriela del Rosario Brochera, známeho ako "kňaz gaucho". Ten pôsobil v odľahlých častiach argentínskeho vidieka a bol v mnohých ohľadoch podobný súčasnému pápežovi, kým ako kňaz Jorge Mario Bergoglio pôsobil v rodnej Argentíne.