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Pápež odsúdil v Peru násilie na ženách a vyzval na ich ochranu
Rodovo podmienené násilie predstavuje v Peru vážny spoločenský problém. Podľa Národného inštitútu pre štatistiku a informatiku zaznamenali v krajine v rokoch 2016-24 celkovo 1261 obetí femicídy.
Autor TASR
Lima 13. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. vo štvrtok počas stretnutia s veriacimi v Lime odsúdil pretrvávajúcu kultúru „machizmu“ a násilia páchaného na ženách v Peru. Vo svojom príhovore vyzval na ochranu a rešpektovanie žien. Apeloval aj na jednotu katolíckej cirkvi v Peru a na dôslednejší prístup k obetiam sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„Bolí nás, že násilie páchané na ženách – ktoré môžu byť našimi starými mamami, matkami, sestrami či dcérami – je naďalej realitou, ktorá zraňuje celé ľudstvo,“ povedal pápež vo svojom prejave pred obyvateľmi v Lime. Upozornil aj na to, že chudobné ženy, príslušníčky pôvodného obyvateľstva a Afroperuánky čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Vyzval preto, aby všetky ženy požívali uznanie, ochranu a rešpekt.
Rodovo podmienené násilie predstavuje v Peru vážny spoločenský problém. Podľa Národného inštitútu pre štatistiku a informatiku zaznamenali v krajine v rokoch 2016-24 celkovo 1261 obetí femicídy. Počet žien zavraždených z dôvodu ich rodovej príslušnosti sa v tomto období zvýšil o 44 percent.
Vo svojom príhovore pápež označil rodinu za prvé prirodzené spoločenstvo, ktorého práva musia verejné inštitúcie uznávať a chrániť, nie ho nahrádzať. Upozornil na ekonomické problémy, nadmerné pracovné zaťaženie, nedostatok spoločného času či vplyv digitálnych technológií na rodinný život. Varoval tiež, že digitálne technológie môžu nahrádzať skutočné medziľudské vzťahy a vystavovať členov rodiny škodlivému obsahu.
V súvislosti s kultúrnou rozmanitosťou Peru pápež zdôraznil, že rozdiely v jazykoch, tradíciách a pôvode predstavujú bohatstvo, ktoré by malo ľudí spájať, nie rozdeľovať.
Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. Túto krajinu označuje za miesto, ktoré ho naučilo pastoračnej službe. V stredu tam zažil emotívny návrat, keď ho v Lime približne 40.000 ľudí privítalo spevom známej peruánskej piesne „Contigo Perú“, ktorá oslavuje národnú jednotu. Pápež sa k spevu nadšene pridal a následne zarecitoval aj časti ďalšej známej peruánskej piesne Mi Perú.
Počas návštevy v Peru sa pápež venuje aj situácii pôvodného obyvateľstva a zraniteľných skupín. Peruánsky kardinál Pedro Barreto uviedol, že Lev XIV. bude načúvať obavám a nádejam pôvodných obyvateľov, osobitne v súvislosti s násilím páchaným na deťoch a mladých ľuďoch.
Osobitnú pozornosť by podľa Barreta pápež mohol venovať prípadu zo severoperuánskej provincie Condorcanqui, kde učitelia sexuálne zneužívali dievčatá z pôvodných komunít Awajún a Wampis.
Pápežova návšteva Peru je súčasťou jeho cesty po Južnej Amerike. Štvrtkový pomerne náročný program pápež absolvoval bez viditeľných ťažkostí, aj keď sa zotavuje po operácii. Podstúpil ju v októbri a lekári mu počas nej chirurgicky odstránili dolný lalok pravých pľúc. Následné histologické vyšetrenie odhalilo zhubný nádor v počiatočnom štádiu, ktorý sa lekárom podarilo odhaliť včas vďaka skorému nálezu pľúcneho uzlíka.
„Bolí nás, že násilie páchané na ženách – ktoré môžu byť našimi starými mamami, matkami, sestrami či dcérami – je naďalej realitou, ktorá zraňuje celé ľudstvo,“ povedal pápež vo svojom prejave pred obyvateľmi v Lime. Upozornil aj na to, že chudobné ženy, príslušníčky pôvodného obyvateľstva a Afroperuánky čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Vyzval preto, aby všetky ženy požívali uznanie, ochranu a rešpekt.
Rodovo podmienené násilie predstavuje v Peru vážny spoločenský problém. Podľa Národného inštitútu pre štatistiku a informatiku zaznamenali v krajine v rokoch 2016-24 celkovo 1261 obetí femicídy. Počet žien zavraždených z dôvodu ich rodovej príslušnosti sa v tomto období zvýšil o 44 percent.
Vo svojom príhovore pápež označil rodinu za prvé prirodzené spoločenstvo, ktorého práva musia verejné inštitúcie uznávať a chrániť, nie ho nahrádzať. Upozornil na ekonomické problémy, nadmerné pracovné zaťaženie, nedostatok spoločného času či vplyv digitálnych technológií na rodinný život. Varoval tiež, že digitálne technológie môžu nahrádzať skutočné medziľudské vzťahy a vystavovať členov rodiny škodlivému obsahu.
V súvislosti s kultúrnou rozmanitosťou Peru pápež zdôraznil, že rozdiely v jazykoch, tradíciách a pôvode predstavujú bohatstvo, ktoré by malo ľudí spájať, nie rozdeľovať.
Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. Túto krajinu označuje za miesto, ktoré ho naučilo pastoračnej službe. V stredu tam zažil emotívny návrat, keď ho v Lime približne 40.000 ľudí privítalo spevom známej peruánskej piesne „Contigo Perú“, ktorá oslavuje národnú jednotu. Pápež sa k spevu nadšene pridal a následne zarecitoval aj časti ďalšej známej peruánskej piesne Mi Perú.
Počas návštevy v Peru sa pápež venuje aj situácii pôvodného obyvateľstva a zraniteľných skupín. Peruánsky kardinál Pedro Barreto uviedol, že Lev XIV. bude načúvať obavám a nádejam pôvodných obyvateľov, osobitne v súvislosti s násilím páchaným na deťoch a mladých ľuďoch.
Osobitnú pozornosť by podľa Barreta pápež mohol venovať prípadu zo severoperuánskej provincie Condorcanqui, kde učitelia sexuálne zneužívali dievčatá z pôvodných komunít Awajún a Wampis.
Pápežova návšteva Peru je súčasťou jeho cesty po Južnej Amerike. Štvrtkový pomerne náročný program pápež absolvoval bez viditeľných ťažkostí, aj keď sa zotavuje po operácii. Podstúpil ju v októbri a lekári mu počas nej chirurgicky odstránili dolný lalok pravých pľúc. Následné histologické vyšetrenie odhalilo zhubný nádor v počiatočnom štádiu, ktorý sa lekárom podarilo odhaliť včas vďaka skorému nálezu pľúcneho uzlíka.