Pápež odsúdil vojnu v Pásme Gazy, kritizoval Trumpa i Harrisovú

Rím 13. septembra (TASR) – Pápež František odsúdil v piatok nedostatok pokroku na rokovaniach o ukončení vojny v Pásme Gazy. Kritizoval tiež amerického exprezidenta Donalda Trumpa i viceprezidentku Kamalu Harrisovú za postoje, ktoré sú podľa neho zamerané "proti životu". TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Pápež sa vyjadril počas letu zo Singapuru späť do Ríma, kam dorazil v piatok večer po 12 dňoch v krajinách juhovýchodnej Ázie. Išlo o najdlhšiu cestu v priebehu jeho pontifikátu.



František novinárom na palube svojho lietadla povedal, že pochybuje, že Izrael alebo hnutie Hamas sa snažia ukončiť konflikt, ktorý spustil útok Hamasu na Izrael v októbri minulého roka. Priblížil, že "každý deň" telefonuje s členmi katolíckej farnosti v Gaze, ktorí mu hovoria "škaredé, ťažké veci".



V súvislosti s novembrovými prezidentskými voľbami v USA pápež kritizoval Trumpa za prísľuby deportácie miliónov migrantov a Harrisovú za podporu interrupčných práv. Americkí katolíci si podľa neho musia "vybrať menšie zlo" podľa svojho svedomia.



"Obaja sú proti životu, či to je ten, kto vyhodí migrantov, alebo ten, kto (podporuje) zabíjanie detí," citovala Františka AP. Pápež spresnil, že migrácia je právom opísaným vo Svätom písme a že každý, kto sa neriadi biblickou výzvou prijať cudzinca, pácha "ťažký hriech". V prípade interrupcie zdôraznil postoj cirkvi. "Podstúpiť interrupciu je zabiť ľudskú bytosť. Či sa vám toto slovo páči, alebo nie, je to zabitie," uviedol.



Pápež tiež povedal, že je spokojný s doterajšími výsledkami dohody Vatikánu s Čínou týkajúcej sa vymenovávania biskupov v komunistickej krajine. Vyhlásil, že Čína je "prísľubom a nádejou" pre katolícku cirkev a že by túto krajinu jedného dňa rád navštívil.



František okrem toho poprel správu francúzskych médií, podľa ktorej by sa mal zúčastniť na opätovnom otvorení katedrály Notre-Dame v decembri, päť rokov po ničivom požiari. "Do Paríža nepôjdem," povedal.



Podľa vlastných slov stále zvažuje, či bude tento rok cestovať do rodnej Argentíny, kde nebol od svojho zvolenia za pápeža v roku 2013. Dodal, že keby tam išiel, chcel by sa cestou zastaviť na Kanárskych ostrovoch, španielskom území pri pobreží Afriky, na ktoré smeruje čoraz viac migrantov v snahe dostať sa do Európy.