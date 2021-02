Pápež odsúdil všetky podoby násilia na ženách

Vatikán 2. februára (TASR) - Pápež František odsúdil verbálne, fyzické, psychologické a sexuálne násilie, ktoré je páchané na ženách. Pápež takéto činy označil za "zbabelosť a úpadok" daného muža i celého ľudstva a žiada, aby spoločnosť chránila tieto obete a bola vnímavá k ich utrpeniu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Uvádza sa to vo videoposolstve, ktorým pápež prezentoval všeobecný úmysel Celosvetovej siete modlitieb - Apoštolátu modlitby. Dramatickosť zvolenej témy zvýrazňuje aj výtvarné spracovanie spotu, ktorého sa ujal taliansky dizajnér Hermes Mangialardo.



Formou animovaného filmu, ktorý sa strieda so zábermi pápeža, rozpráva jeden z príbehov násilia na ženách, ktorého protagonistka sa dokáže vzoprieť zneužívaniu vďaka vnútornej sile a pomoci okolia.



Pápež vo svojom príspevku hovorí, že svedectvá obetí, ktoré našli odvahu prelomiť ticho, "sú volaním o pomoc, ktoré si neslobodno nevšímať. Nemôžeme odvrátiť zrak na opačnú stranu".



Vyzval tiež na modlitby za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila, brala vážne ich utrpenie a bola ochotná ich vypočuť.



Téme rodovo podmieneného násilia sa pápež venoval už viackrát - naposledy počas homílie z 1. januára, pričom uviedol, že tieto trestné činy sú podobné znevažovaniu Boha. Predtým sa vyjadroval k sexuálnemu zneužívaniu mníšok kňazmi, ako aj k "moru" vraždenia žien v Latinskej Amerike.



Spravodajský portál Vatican News pripomenul, že zákony trestajúce domáce násilie na ženách prijalo už najmenej 155 štátov sveta a 140 krajín má príslušnú legislatívu o sexuálnom zneužívaní na pracovisku. Tieto opatrenia ale nie sú vždy uvedené do praxe a rešpektované.



Podľa štatistík OSN z novembra roku 2020 denne dochádza k 137 vraždám žien v domácom prostredí, teda rukou niektorého z príbuzných, takmer polovica obetí obchodu s ľuďmi sú dospelé ženy a jedna žena z troch bola vystavená fyzickému či sexuálnemu násiliu.