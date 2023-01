Pápež odsúdil vykorisťovanie Afriky pred cestou do tamojších krajín

Rím 15. januára (TASR) - Pápež František odsúdil vykorisťovanie Afriky a tamojších obyvateľov. Spravil tak krátko pred plánovanou cestou do Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Južného Sudánu. TASR správu prevzala v nedeľu od agentúry DPA.



"Myšlienka, že Afrika existuje preto, aby bola vykorisťovaná, je tou najväčšou nespravodlivosťou... Toto majú mnohí ľudia v podvedomí a treba to zmeniť," uviedol František v rozhovore pre španielsky časopis Mundo Negro, ktorý bol zverejnený cez víkend.



Hlava katolíckej cirkvi plánuje do spomínaných afrických krajín vycestovať 31. januára a jeho návšteva potrvá do 5. februára.



František pritom upozornil, že Afrika nie je bohatá iba na prírodné zdroje, no oplýva aj "duchovným bohatstvom". To spočíva v tamojších ľuďoch, dievčatách a chlapcoch, ktorí sú inteligentní a vzdelaní, povedal pápež.



Mnohé svetové mocnosti sa pritom zameriavajú na drancovanie Afriky, "ale nevidia inteligenciu, veľkosť a umenie tamojšieho ľudu", kritizoval pápež.



František mal KDR a Južný Sudán pôvodne navštíviť vlani v júli, no pre problémy s kolenom cestu posunul. Vlaňajšia cesta mala zahŕňať aj návštevu konžského mesta Goma, ktorá však bola z nadchádzajúcej cesty vyradená.



"Nemôžem tam byť pretože partizáni (v tomto regióne) veľmi postúpili," uviedol František s tým, že nemá strach o seba, no obáva sa, že jeho prítomnosť priláka davy ľudí. "Potom hodia bombu na štadión a mnohých zabijú," povedal pápež.



Podľa štatistiky Spojených štátov amerických totiž operuje na východe Konga okolo 130 rozličných ozbrojených skupín; mnohé z nich majú za cieľ zmocniť sa prírodného bohatstva, ktorým toto územie oplýva, a často páchajú masakry na civilnom obyvateľstve.