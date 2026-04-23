Pápež odsúdil zabíjanie protestujúcich v Iráne aj smrť civilistov
Trump minulý týždeň opakovane slovne zaútočil na Leva XIV. pre jeho výzvy na mier na Blízkom východe.
Vatikán/Malabo 23. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. počas spiatočnej cesty z návštevy afrických krajín odsúdil zabíjanie v Iráne, ku ktorému došlo počas januárových protivládnych demonštrácií. Odsúdil tiež smrť mnohých civilistov vo vojne medzi Spojených štátov a Izraela proti Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Odsudzujem všetky nespravodlivé činy. Odsudzujem zabíjanie ľudí,“ povedal pápež. „Keď režim, keď krajina prijíma rozhodnutia, ktoré nespravodlivo berú život iným ľuďom, potom je to samozrejme niečo, čo treba odsúdiť,“ zdôraznil vo vyhlásení počas letu do Ríma.
Trump minulý týždeň opakovane slovne zaútočil na Leva XIV. pre jeho výzvy na mier na Blízkom východe. Americký prezident mu vyčítal, že si nerobí dobre svoju prácu a v zahraničnej politike je úplne „otrasný“. Pápežom sa údajne stal iba preto, že si kardináli v konkláve povedali, že zvolenie pápeža z USA bude najlepší spôsob, ako vychádzať s Trumpom. „Mohol by niekto, prosím, povedať pápežovi Levovi, že Irán za posledné dva mesiace zabil najmenej 42.000 nevinných, úplne neozbrojených demonštrantov,“ napísal Trump v jednom z kritických príspevkov.
Lev vo štvrtok Trumpove vyjadrenia priamo nespomenul, ale zdôraznil, že ako hlava cirkvi nemôže podporovať vojnu. „Vytvorilo to situáciu, ktorá je stále chaotická a navyše je tu obyvateľstvo Iránu, nevinní ľudia, ktorí kvôli tejto vojne trpia,“ povedal.
Pápež tiež obhajoval svoje rozhodnutie navštíviť Kamerun a Rovníkovú Guineu, ktoré majú autoritárskych vodcov. Prezidenti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a Paul Biya tam vládnu už viac ako 40 rokov.
„Nie vždy robíme veľkolepé vyhlásenia, ale v zákulisí sa odohráva nesmierne veľa práce na presadzovanie spravodlivosti,“ povedal pápež. Vatikán sa podľa jeho slov snaží o to, „aby sa životy ľudí zlepšili“.
Lev XIV. sa vyjadril aj k zlému zaobchádzaniu s migrantami utekajúcimi pred násilím alebo chudobou. Niektoré štáty ku nim podľa neho pristupujú horšie ako ku zvieratám. „Sú to ľudia a my sa k ľuďom musíme správať humánne a nesmieme s nimi zaobchádzať horšie ako s domácimi miláčikmi alebo zvieratami,“ povedal.
„Odsudzujem všetky nespravodlivé činy. Odsudzujem zabíjanie ľudí,“ povedal pápež. „Keď režim, keď krajina prijíma rozhodnutia, ktoré nespravodlivo berú život iným ľuďom, potom je to samozrejme niečo, čo treba odsúdiť,“ zdôraznil vo vyhlásení počas letu do Ríma.
Trump minulý týždeň opakovane slovne zaútočil na Leva XIV. pre jeho výzvy na mier na Blízkom východe. Americký prezident mu vyčítal, že si nerobí dobre svoju prácu a v zahraničnej politike je úplne „otrasný“. Pápežom sa údajne stal iba preto, že si kardináli v konkláve povedali, že zvolenie pápeža z USA bude najlepší spôsob, ako vychádzať s Trumpom. „Mohol by niekto, prosím, povedať pápežovi Levovi, že Irán za posledné dva mesiace zabil najmenej 42.000 nevinných, úplne neozbrojených demonštrantov,“ napísal Trump v jednom z kritických príspevkov.
Lev vo štvrtok Trumpove vyjadrenia priamo nespomenul, ale zdôraznil, že ako hlava cirkvi nemôže podporovať vojnu. „Vytvorilo to situáciu, ktorá je stále chaotická a navyše je tu obyvateľstvo Iránu, nevinní ľudia, ktorí kvôli tejto vojne trpia,“ povedal.
Pápež tiež obhajoval svoje rozhodnutie navštíviť Kamerun a Rovníkovú Guineu, ktoré majú autoritárskych vodcov. Prezidenti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a Paul Biya tam vládnu už viac ako 40 rokov.
„Nie vždy robíme veľkolepé vyhlásenia, ale v zákulisí sa odohráva nesmierne veľa práce na presadzovanie spravodlivosti,“ povedal pápež. Vatikán sa podľa jeho slov snaží o to, „aby sa životy ľudí zlepšili“.
Lev XIV. sa vyjadril aj k zlému zaobchádzaniu s migrantami utekajúcimi pred násilím alebo chudobou. Niektoré štáty ku nim podľa neho pristupujú horšie ako ku zvieratám. „Sú to ľudia a my sa k ľuďom musíme správať humánne a nesmieme s nimi zaobchádzať horšie ako s domácimi miláčikmi alebo zvieratami,“ povedal.