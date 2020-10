Pápež odvolal z funkcie biskupa, ktorý kryl sexuálne škandály v cirkvi

Rím 17. októbra (TASR) - Pápež František v sobotu natrvalo odvolal poľského biskupa, ktorého pred niekoľkými mesiacmi suspendovali z vedenia diecézy v meste Kalisz. Stalo sa tak v súvislosti s obvineniami, že biskup kryl prípady sexuálneho zneužívania spáchané kňazmi vo svojej diecéze. Prípadom sa zaoberajú vatikánske vyšetrovacie orgány, informovala v sobotu agentúra AP.



Odvolanie Edwarda Janiaka naznačuje, že Vatikánu sa podarilo dokázať aspoň niektoré z obvinení obsiahnuté v dokumente o sexuálnom zneužívaní v prostredí cirkvi v Poľsku, ktorý podkopal vplyvnú katolícku hierarchiu krajiny.



Pápež František v sobotu prijal Janiakovu demisiu a potvrdil ako dočasného správcu diecézy lodžského arcibiskupa Grzegorza Ryša.



V máji tohto roku sa na internete objavil dokumentárny film Hra na schovávačku, ktorý zachytáva príbehy obetí dvoch pedofilných kňazov a príslušnú reakciu poľských cirkevných autorít - tá bola podľa tvorcov úplne nedostatočná.



V dokumente sa tvrdí, že kňazi obvinení z pedofilných skutkov zvyčajne neboli za svoje konanie potrestaní a často boli len presunutí do iných farností.



Bezprostredným nadriadeným oboch kňazov bol Janiak - najprv ako pomocný biskup vo Wroclawi a potom ako biskup v Kaliszi, kde pôsobil od roku 2012.



Tvorcovia filmu tvrdia, že poľské diecézy hlásili podobné neprijateľné činy svojich kňazov do Vatikánu, až keď sa obvinenia dostali na verejnosť.



Predstaviteľ poľskej biskupskej konferencie v reakcii na nový diel dokumentu priznal, že v daných otázkach došlo k porušeniu stanovených cirkevných procedúr, čo by mal podľa neho vyšetriť Vatikán.



Film Hra na schovávačku je v poradí už druhou snímkou venovanou prípadom sexuálneho zneužívania, ktorého sa dopustili duchovní v Poľsku. Oba filmy natočili bratia Tomasz a Marek Sekielskí.



Ich prvý, vlaňajší, film s názvom Len to nikomu nehovor spustil v Poľsku, kde neexistuje vyššia morálna autorita ako katolícka cirkev a jej duchovní, vášnivú diskusiu i veľké skladanie účtov.