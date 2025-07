Pápež opäť ponúkol Vatikán ako miesto rokovaní Ukrajiny a Ruska

Rím 9. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu počas prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potvrdil, že Vatikán je k dispozícii ako miesto pre možné mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom. Uvádza sa to vo vyhlásení Vatikánu zverejnenom po stretnutí oboch štátnikov, ktoré sa konalo v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfe neďaleko Ríma, informovala agentúra ANSA, píše TASR.



Pápež, ktorý sa narodil v USA, hovoril s ukrajinským prezidentom o pretrvávajúcom konflikte na Ukrajine a o naliehavej potrebe dospieť k spravodlivému a trvalému mieru. Spoločne s ukrajinským prezidentom opätovne potvrdili dôležitosť dialógu ako preferovanej cesty k ukončeniu násilia.



Ako sa uvádza vo vyhlásení Vatikánu, pápež vyjadril sústrasť v súvislosti s obeťami vojny na Ukrajine a ubezpečil, že na Ukrajinu pamätá vo svojich modlitbách. Vyjadril súčasne podporu každému úsiliu zameranému na prepustenie vojnových zajatcov.



Zelenskyj v stredu pricestoval do Ríma, aby sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o obnove vojnou zničenej Ukrajiny, informovala agentúra AFP. Jeho súkromná audiencia u pápeža Leva XIV. bola v poradí už druhá od jeho zvolenia do čela katolíckej cirkvi 8. mája.



Podľa úradu ukrajinského prezidenta sa Zelenskyj má stretnúť aj s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a Keithom Kelloggom, vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko.



Spomínaná konferencia sa v Ríme uskutoční vo štvrtok a v piatok s cieľom mobilizovať podporu na obnovu Ukrajiny vrátane súkromných investícií.



Podľa usporiadateľov sa na nej zúčastní 15 hláv štátov alebo vlád. Svoju účasť ohlásilo 4000 spoločností a 40 medzinárodných organizácií. Okrem politického, ekonomického a finančného sveta predstavia plány na obnovu Ukrajiny aj zástupcovia talianskeho a medzinárodného kultúrneho života.



Medzi rečníkmi vo štvrtok bude talianska premiérka Giorgia Meloniová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, nemecký kancelár Friedrich Merz, poľský premiér Donald Tusk a Trumpov vyslanec Keith Kellogg, ktorý sa podľa ukrajinských mediálnych zdrojov v stredu stretne so Zelenským.



Konferencia sa bude konať v kongresovom centre na okraji Ríma za prísnych bezpečnostných opatrení.



Hlavné mesto Talianska je štvrtým miestom konania konferencie o obnove Ukrajiny: predchádzajúce konferencie sa konali v Lugane, Londýne a Berlíne a ďalším jej dejiskom bude Varšava.