< sekcia Zahraničie
Pápež opäť vyzval na mier na Blízkom východe
Lev XIV. vyhlásil, že situácia v Libanone je obzvlášť znepokojujúca.
Autor TASR
Vatikán 15. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu opäť vyzval na mier na Blízkom východe, prihovoril sa za ukončenie vojny a obnovenie dialógu. Už dva týždne trpia národy Blízkeho východu strašným násilím vojny, povedal pontifik počas pravidelnej modlitby Anjel Pána, informuje agentúra AFP, píše TASR.
„Tisíce nevinných ľudí boli zabité a nespočetní ďalší boli donútení opustiť svoje domovy. Opäť vyjadrujem svoju blízkosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych pri útokoch na školy, nemocnice a obytné oblasti.“
Lev XIV. vyhlásil, že situácia v Libanone je obzvlášť znepokojujúca. „V mene kresťanov na Blízkom východe a všetkých ľudí dobrej vôle sa obraciam na tých, ktorí sú zodpovední za tento konflikt,“ povedal. „Zastavte paľbu! Nech sa znovu otvoria cesty k dialógu! Násilie nikdy nemôže viesť k spravodlivosti, stabilite a mieru, po ktorom ľudia túžia,“ uviedol Lev vo svojej modlitbe.
„Tisíce nevinných ľudí boli zabité a nespočetní ďalší boli donútení opustiť svoje domovy. Opäť vyjadrujem svoju blízkosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych pri útokoch na školy, nemocnice a obytné oblasti.“
Lev XIV. vyhlásil, že situácia v Libanone je obzvlášť znepokojujúca. „V mene kresťanov na Blízkom východe a všetkých ľudí dobrej vôle sa obraciam na tých, ktorí sú zodpovední za tento konflikt,“ povedal. „Zastavte paľbu! Nech sa znovu otvoria cesty k dialógu! Násilie nikdy nemôže viesť k spravodlivosti, stabilite a mieru, po ktorom ľudia túžia,“ uviedol Lev vo svojej modlitbe.