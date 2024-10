Pápež otvoril Biskupskú synodu, účastníkov vyzval, aby načúvali druhým

Vatikán 2. októbra (TASR) - Pápež František v stredu otvoril celosvetovú Biskupskú synodu, ktorá by mala okrem iného načrtnúť budúcnosť katolíckej cirkvi. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Synoda sa začala omšou na Námestí sv. Petra, kde pápež stovkám kardinálov, biskupov a laikov povedal, aby svoje príspevky nevnímali ako "agendu, ktorú treba presadiť" za každú cenu. "Inak sa zasekneme v dialógoch medzi nepočujúcimi, kde sa účastníci usilujú presadiť vlastné zámery bez toho, aby počúvali druhých," povedal pápež. Synoda má 368 členov s hlasovacím právom z vyše 110 krajín. Pápež im pripomenul, že by mali byť "pripravení obetovať vlastné hľadisko, aby dali vzniknúť niečomu novému".



Minuloročná Biskupská synoda mimoriadne znepokojila pápežových kritikov, ktorí nesúhlasili s plánmi viesť diskusie o požehnávaní párov rovnakého pohlavia alebo umožniť ženám, aby sa stávali diakonmi. Diakon je v katolíckej cirkvi prvý stupeň sviatosti kňazstva, no nemôžu celebrovať omše.



Kritika konzervatívnych krídiel je tento rok miernejšia, keďže najkontroverznejšie otázky riešia študijné skupiny, ktoré svoje finálne správy predložia Františkovi až na budúci rok v júni.



Súčasťou synody je aj 16 "bratských delegátov" z iných kresťanských denominácií. Diskusie sa z väčšej časti uskutočňujú za zatvorenými dverami. Synoda by mala 26. októbra hlasovať o svojom záverečnom dokumente.