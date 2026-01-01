< sekcia Zahraničie
Pápež otvoril rok 2026 výzvou za mier v krajinách poznačených vojnou
Pápež Lev XIV. vo štvrtkovej novoročnej omši vyzval na mier v krajinách poznačených vojnou a v rodinách postihnutých násilím.
Autor TASR
Vatikán 1. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. vo štvrtkovej novoročnej omši vyzval na mier v krajinách poznačených vojnou a v rodinách postihnutých násilím. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Pápež celebroval novoročnú svätú omšu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Pripomenul, že 1. januára si cirkev pripomína Svetový deň pokoja a využil túto príležitosť na modlitbu. „Modlime sa všetci spoločne za pokoj: najprv medzi národmi, ktoré sú poznačené konfliktami a utrpením, ale aj v našich domovoch, v rodinách postihnutých násilím alebo bolesťou,“ povedal.
Po náročnom vianočnom období má hlava katolíckej cirkvi pred sebou niekoľko dní oddychu, kým 6. januára oslávi sviatok Zjavenia Pána. V tento deň tiež oficiálne ukončí Jubilejný rok 2025, ktorý katolícka cirkev oslavuje každých 25 rokov. Pápež v stredu vyjadril vďaku mestu Rím a všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas neho vypomáhali. Podľa oficiálnych štatistík navštívilo rôzne cirkevné podujatia vo Vatikáne počas Jubilejného roka 3,2 milióna ľudí.
Následne bude pápež predsedať dvojdňovému stretnutiu celého kardinálskeho kolégia. Lev XIV. tým obnovuje tradíciu, ktorej sa jeho predchodca pápež František zväčša vyhýbal.
