Pápež: Ozbrojené sily slúžia len na legitímnu obranu, nie na nadvládu

Pápež predsedá omši pri príležitosti jubilea ozbrojených síl na Námestí svätého Petra vo Vatikáne v nedeľu 9. februára 2025. Foto: TASR/AP

Vatikán 9. februára (TASR) - Ozbrojené sily sa musia používať len na legitímnu obranu, nikdy nie na ovládnutie inej krajiny. Ťažko dýchajúci pápež František to povedal počas omše pod holým nebom v Ríme. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP." povedal František, ktorý slávil omšu aj napriek zápalu priedušiek.Pri príležitosti Svätého roka 2025 prebieha v dňoch 7. až 10. februára vo Vatikáne Jubileum ozbrojených síl. Na osobitnej omši na Svätopeterskom námestí pre vojenské i policajné zložky pápež ich príslušníkom povedal, že by sa mali považovať zadodal František na záver modlitby Anjel Pána.Počas omše 88-ročný František požiadal svojho asistenta, aby dokončil čítanie jeho kázne, pretože máPápež napriek silnému vetru sedel na vyvýšenom pódiu na Námestí svätého Petra. V jednom momente mu poryv vetra strhol z hlavy biele pápežské "solideo", malú okrúhlu čiapočku.Františkovi sa počas týždňa pre zápal dýchacích ciest ťažko dýchalo, v piatok a v sobotu preto absolvoval svoje stretnutia doma vo Vatikáne, aby si mohol oddýchnuť, uviedla Svätá stolica.Pápež pôvodom z Argentíny pre bolesti kolien a bedier čoraz častejšie používa kolieskové kreslo. Napriek viacerým zdravotným problémom je veľmi aktívny, v minulosti zvládol tiež zápal hrubého čreva a operáciu prietrže. V mladosti mu odstránili časť jednej polovice pľúc a v roku 2023 bol na tri noci hospitalizovaný so silným zápalom priedušiek, ktorý sa podarilo vyliečiť antibiotikami.