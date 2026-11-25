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Pápež označil neúspech klimatického summitu COP31 za znepokojujúci
Rokovania na summite COP31 stroskotali v nedeľu, keď Európska únia a ďalšie krajiny odmietli záverečnú dohodu navrhnutú predsedami tejto konferencie Tureckom a Austráliou.
Autor TASR
Vatikán 25. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu kritizoval neúspech klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov COP31, ktorá sa skončila v nedeľu bez dosiahnutia záverečnej dohody. Výsledok označil za znepokojujúci a svetových lídrov vyzval, aby zintenzívnili úsilie v boji proti klimatickej zmene. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Vzhľadom na rastúcu frekvenciu extrémnych prírodných javov súvisiacich s klimatickou krízou je znepokojujúce, že konferencia COP31 sa skončila bez toho, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo jasné záväzky na jej vážne a zodpovedné riešenie,“ povedal pápež počas svojej týždennej audiencie na Námestí svätého Petra.
„Táto situácia si vyžaduje obnovený zmysel pre spoločnú zodpovednosť, nové formy solidarity medzi národmi a zásadné zmeny v správaní, socioekonomických systémoch a riadení našich spoločností,“ dodal Lev XIV.
Rokovania na summite COP31 stroskotali v nedeľu, keď Európska únia a ďalšie krajiny odmietli záverečnú dohodu navrhnutú predsedami tejto konferencie Tureckom a Austráliou. Podľa slov kritikov bol návrh príliš slabý na to, aby podporil boj proti globálnemu otepľovaniu.
„Vzhľadom na rastúcu frekvenciu extrémnych prírodných javov súvisiacich s klimatickou krízou je znepokojujúce, že konferencia COP31 sa skončila bez toho, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo jasné záväzky na jej vážne a zodpovedné riešenie,“ povedal pápež počas svojej týždennej audiencie na Námestí svätého Petra.
„Táto situácia si vyžaduje obnovený zmysel pre spoločnú zodpovednosť, nové formy solidarity medzi národmi a zásadné zmeny v správaní, socioekonomických systémoch a riadení našich spoločností,“ dodal Lev XIV.
Rokovania na summite COP31 stroskotali v nedeľu, keď Európska únia a ďalšie krajiny odmietli záverečnú dohodu navrhnutú predsedami tejto konferencie Tureckom a Austráliou. Podľa slov kritikov bol návrh príliš slabý na to, aby podporil boj proti globálnemu otepľovaniu.