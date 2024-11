Pápež plánuje ísť do Turecka do dejiska Prvého nicejského koncilu

Vatikán 28. novembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok oznámil, že na budúci rok plánuje navštíviť turecké mesto Iznik, niekdajšiu starovekú Niceu. Urobí tak pri príležitosti 1700. výročia Prvého nicejského koncilu, ktorý bol vôbec prvým cirkevným snemom s účasťou biskupov z celého kresťanského sveta. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na talianske médiá.



Nicea bola od mája do júla 325 dejiskom koncilu, ktorý zvolal cisár Konštantín. Stalo sa tak 12 rokov po vydaní Milánskeho ediktu, ktorý zaručoval kresťanom slobodu vyznania v Rímskej ríši. Zakrátko však došlo v Alexandrii k hlbokému teologickému rozkolu o božskej podstate Ježiša Krista. Názor kňaza Aria, že Ježiš nie je jednej podstaty s Otcom, sa v priebehu niekoľkých rokov rozšíril po ríši, až kým ho neodsúdil Prvý nicejský koncil.



Najznámejším výstupom koncilu je takzvané nicejské vyznanie viery, ktoré o polstoročie neskôr doplnili na druhom ekumenickom koncile v Carihrade a používa sa v liturgii na kresťanskom Východe i Západe dodnes.



"Počas Svätého roka budeme mať príležitosť osláviť aj 1700. výročie prvého veľkého ekumenického koncilu, nicejského koncilu. Plánujem tam ísť," vyhlásil pápež vo štvrtok na podujatí teologického výboru.



Iznik sa nachádza v západnej Anatólii, približne 150 kilometrov juhovýchodne od Istanbulu.



Pápež František už v júni vyjadril túžbu ísť na túto cestu. Carihradský ekumenický patriarcha Bartolomej pred časom povedal, že obaja budú sláviť túto významnú udalosť spoločne, ale dosiaľ to nebolo oficiálne potvrdené.



Napriek tomu, že cestovanie do zahraničia je pre Františka z dôvodu jeho zdravotných problémov čoraz ťažšie, pápež, ktorý 17. decembra dovŕši 88 rokov, absolvoval v septembri 12-dňové turné po Ázii, ktoré bolo najdlhšie počas jeho 11-ročného pontifikátu.