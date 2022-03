Pápež: Po prípadnej jadrovej vojne bude musieť ľudstvo začínať od nuly

Vatikán 16. marca (TASR) - Pápež František v stredu počas pravidelnej generálnej audiencie hovoril o dôsledkoch možnej jadrovej vojny. Preživší zvyšok ľudstva by v takom prípade musel podľa neho začínať od nuly. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry Reuters a Vatican News.



Pápež František venoval audienciu témam starnutia a korupcie v spoločnosti, pričom ako prirovnanie použil starozákonný biblický príbeh o potope, ktorou Boh potrestal ľudstvo. Podľa Vatican News poukázal na jednej strane na dnešný optimizmus spojený s myšlienkami na večnú mladosť a technologický pokrok. Na druhej strane však zdôraznil, že predstavy ľudí sa čoraz viac upierajú na nejakú katastrofu, ktorá môže ľudstvo úplne vyhladiť, a tou môže byť jadrová vojna.



"Potom – ak by teda existovalo nejaké potom – by ľudstvo muselo začať od nuly," vyhlásil pápež. Nespomenul pri tom žiadne konkrétne krajiny. V závere audiencie sa spolu s prítomnými veriacimi pomodlil za trpiacich, ukončenie násilia a obrátenie agresora.



Pápež v nedeľu vojnu na Ukrajine ostro odsúdil, pričom vyzval na skončenie tejto "neakceptovateľnej ozbrojenej agresie" a "masakra". Vystúpil aj proti zabíjaniu detí a civilistov a bombardovaniu ukrajinských nemocníc.



S pápežom Františkom sa v pondelok stretol aj slovenský premiér Eduard Heger. Počas stretnutia diskutovali aj o ruskej invázii, Heger pápežovi poďakoval za úsilie o nastolenie mieru na Ukrajine a aktívny prístup cirkvi, ktorá na slovensko-ukrajinských hraniciach pomáha utečencom.