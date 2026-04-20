Pápež počas návštevy Angoly odsúdil vykorisťovanie Afriky mocnými
Hlava katolíckej cirkvi už predtým kritizovala vykorisťovanie kontinentu zo strany zahraničných mocností a medzinárodných korporácií.
Autor TASR
Saurimo 20. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. odsúdil v pondelok počas návštevy Angoly vykorisťovanie Afriky mocnými. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Dnes vidíme, ako je nádej mnohých ľudí zmarená násilím, vykorisťovaná mocnými a oklamaná bohatými,“ uviedol na predposlednej zastávke cesty po africkom kontinente.
„Keď nespravodlivosť skazí srdcia, chlieb všetkých sa stane majetkom niekoľkých,“ povedal. Lev XIV. odslúžil omšu v meste Saurimo, na ktorej sa zúčastnilo približne 60.000 ľudí.
Saurimo s 520.000 obyvateľmi leží vo vnútrozemí Angoly a je jedným z centier diamantového priemyslu v Afrike. Počas desaťročnej občianskej vojny, ktorá nasledovala po získaní nezávislosti od Portugalska v roku 1975, boli rôzne ozbrojené skupiny financované z príjmov z obchodu s diamantmi a ropou.
Obyvatelia tohto afrického štátu však naďalej trpia dlhodobými následkami konfliktu, pričom pretrváva výrazná nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.
Hlava katolíckej cirkvi už predtým kritizovala vykorisťovanie kontinentu zo strany zahraničných mocností a medzinárodných korporácií.
Pápež pricestoval do Angoly v sobotu, pričom ide o tretiu zastávku na jeho ceste po krajinách Afriky. Po prílete absolvoval stretnutie s prezidentom Joaom Manuelom Goncalvesom Lourencom a ďalšími angolskými predstaviteľmi.
Angola má bohaté zásoby surovín - medzi jej najdôležitejšie prírodné bohatstvo patrí ropa, zemný plyn a diamanty. Napriek tomu mnohí z okolo 40 miliónov obyvateľov žijú stále v chudobe. Viac ako 90 percent obyvateľov sú kresťania - približne polovica z nich katolíci.
Lev XIV. je tretím pápežom, ktorý navštívil túto krajinu ležiacu na juhu afrického kontinentu, po Jánovi Pavlovi II. v roku 1992 a Benediktovi XVI. v roku 2009.
V utorok odcestuje pápež do Rovníkovej Guiney, ktorá bude poslednou zastávkou na jeho 11-dňovej ceste po Afrike.
Afrika je jedným z regiónov sveta, kde katolícka cirkev rastie. V súčasnosti žije na kontinente približne 290 miliónov katolíkov – čo je v súčasnosti viac ako v Európe. Podľa prognóz by sa tento počet mohol do konca tohto storočia zvýšiť na vyše 700 miliónov, napísala DPA.
