Pápež počas štedrovečernej omše odsúdil vojnové konflikty vo svete

Rím 24. decembra (TASR) - Pápež František počas sobotňajšej tradičnej štedrovečernej omše v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne odsúdil vojny, ktoré sa vedú vo svete. Bola to prvá z jeho vianočných bohoslužieb, informuje tlačová agentúra DPA.



"Ľudia vo svete, ktorí túžia po moci a peniazoch, pohlcujú aj svojich susedov, svojich bratov a sestry. Koľko je tu vojen! A na koľkých miestach sa ešte aj dnes pošliapava dôstojnosť a sloboda!" vyhlásil František, aj keď konkrétne nemenoval prebiehajúcu ruskú agresiu na Ukrajine.



Prvýkrát po dvoch rokoch od začiatku covidovej pandémie sa bohoslužba konala za plnej účasti; v bazilike sa nachádzalo 7000 hostí a ďalších 3000 ľudí bolo na Námestí svätého Petra.



Pápež označil slabých a chudobných za "hlavné obete ľudskej chamtivosti".



"Aj počas týchto Vianoc ľudstvo, ktoré nenásytne hľadá peniaze, moc a pôžitky, nemá miesto pre tých najmenších, pre mnohých nenarodených, chudobných, zabudnutých ľudí - tak ako to bolo s Ježišom. Myslím najmä na deti, ktoré pohlcuje vojna, chudoba a nespravodlivosť," povedal František.



Poznamenal, že Ježiš sa narodil bez luxusu a pohodlia, ale vďaka tomu "vyšlo najavo skutočné bohatstvo života", a to medziľudské vzťahy. "Samozrejme, nie je ľahké opustiť príjemné teplo svetského života a vstúpiť do prísnej krásy betlehemskej jaskyne," dodal najvyšší pontifex.



"Mali by sme si však uvedomiť, že bez chudobných nie sú skutočné Vianoce. Aj bez nich síce slávime Vianoce, ale nie tie Ježišove. Bratia, sestry, na Vianoce je Boh chudobný. Nech charita znovu rozkvitne!" vyzval.