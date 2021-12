Pápež počas svätej omše v Aténach žiadal rešpekt pre malých a prostých

Atény 5. decembra (TASR) - Pápež František v nedeľu počas svätej omše v Aténach žiadal rešpekt pre "malých a prostých". Informovala o tom agentúra AFP.



"Náš Pán má najradšej to, čo je malé a prosté. Vykúpenie sa nezačalo v Jeruzaleme, Aténach, či v Ríme, ale na púšti," povedal pápež, ktorý v nedeľu popoludní celebroval svätú omšu v koncertnej hale v Aténach. "Boh obracia svoj pohľad všade, kde sa vyskytuje smútok a samota," povedal.



Pápež týmto posolstvom podľa AFP oslovoval malú katolícku komunitu i tisíce utečencov a migrantov, ktorí sa v Grécku nachádzajú. V Grécku je viac ako 250.000 katolíkov; väčšina sú však prisťahovalci z Poľska, Filipín, Albánska, Ukrajiny, Blízkeho východu a afrických krajín, píše AFP. Približne 50.000 katolíkov má grécky pôvod.



Vstup na svätú omšu bol prísne regulovaný a polícia kontrolovala pozvánky i certifikáty o zaočkovaní.



František v nedeľu navštívil aj tábor migrantov na gréckom ostrove Lesbos. Zanedbávanie migrantov označil za "zlyhanie civilizácie".



V tábore Mavrovuni, kde žije okolo 2000 žiadateľov o azyl, strávil približne dve hodiny. Ide o narýchlo postavený provizórny areál, ktorý je náhradou za vlani vyhorený tábor Moria, v tom čase najväčší v Európe.



Pápež do Grécka prišiel v sobotu po predchádzajúcej návšteve Cypru. V pondelok sa má vrátiť do Vatikánu.