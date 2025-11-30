< sekcia Zahraničie
Pápež podporil dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu
Lev XIV. po jednej z otázok potvrdil, že na súkromnom rozhovore s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom po príchode do Ankary diskutoval aj o vojnách v Pásme Gazy a na Ukrajine.
Autor TASR
Bejrút 30. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu potvrdil, že Svätá stolica podporuje tzv. dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Podľa jeho slov je to „jediné riešenie“, ktoré by mohlo zaručiť spravodlivosť pre obe strany. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Pápež sa vyjadril pred novinármi počas letu z tureckého Istanbulu do libanonského Bejrútu. Libanon je jeho druhou a poslednou zastávkou na prvej zahraničnej ceste od nástupu na čelo katolíckej cirkvi.
AP podotkla, že hoci Lev XIV. už odpovedal na otázky novinárov na neformálnych stretnutiach vo svojom vidieckom sídle, krátka schôdzka s nimi počas nedeľňajšieho letu bola jeho prvou „tlačovou konferenciou“ v úrade pápeža. Obmedzená však bola na dve otázky tureckých novinárov.
Lev XIV. po jednej z otázok potvrdil, že na súkromnom rozhovore s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom po príchode do Ankary diskutoval aj o vojnách v Pásme Gazy a na Ukrajine. Turecko môže podľa neho zohrať dôležitú rolu v oboch týchto konfliktoch. Poznamenal, že Erdoganova vláda už pomohla sprostredkovať rokovania Ruska a Ukrajiny na nižšej úrovni.
„Žiaľ, stále sme neboli svedkami riešenia. Avšak dnes existujú nové, konkrétne návrhy na mier,“ povedal. Podľa vlastných slov dúfa, že Erdogan bude pokračovať v dialógu s Ukrajinou, Ruskom a USA s cieľom pomôcť dosiahnuť prímerie a koniec vojny.
Pri Pásme Gazy zopakoval dlhodobé stanovisko Svätej stolice, ktorá podporuje dvojštátové riešenie pre Izrael a Palestínčanov. Svätá stolica uznala palestínsky štát v roku 2015, snahy o takéto riešenie však dostali nový impulz tento rok počas vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas v Gaze. Viacero ďalších krajín oficiálne uznalo palestínsky štát na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
„Vieme, že v tejto chvíli Izrael s týmto riešením nesúhlasí, no považujeme ho za jediné, ktoré môže ponúknuť vyriešenie konfliktu, v ktorom žije,“ povedal pápež. „Sme tiež priateľmi Izraela a snažíme sa byť sprostredkovateľom medzi oboma stranami, aby sme im pomohli priblížiť sa k riešeniu spravodlivému pre všetkých,“ doplnil.
