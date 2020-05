Pápež podporil medzinárodnú snahu o vynájdenie vakcíny proti COVID-19

Vatikán 3. mája (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu na medzinárodnú spoluprácu pri výskume, ktorý by viedol k vyvinutiu očkovacej látky a k účinnej liečbe infekčnej choroby COVID-19.



Vo svojom vystúpení v knižnici Apoštolského paláca vo Vatikáne pápež zdôraznil, že je dôležité "transparentne a nezištne" sústrediť všetky vedecké kapacity, aby vynašli vakcíny a liečebné postupy proti COVID-19 a bol zaistený "univerzálny prístup k základným technológiám, ktoré umožnia každej infikovanej osobe v každej časti sveta získať potrebnú zdravotnú starostlivosť".



Ako poznamenala agentúra AP, v súčasnosti už v rôznych krajinách sveta prebieha výskum s cieľom vyvinúť bezpečnú a účinnú vakcínu a vedci a lekári z rôznych krajín si vymieňajú skúsenosti s používaním rôznych liekov na liečbu pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.



Pápež prišiel so svojou výzvou deň pred virtuálnou globálnou darcovskou konferenciou, ktorú iniciovala EÚ v reakcii na apel Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a žiadajúcich zabezpečiť rýchly a spravodlivý prístup k bezpečným, kvalitným, účinným a cenovo dostupným diagnostickým a liečebným postupom a vakcínam proti koronavírusu.



S cieľom získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia usporiada Európska únia a jej partneri 4. mája celosvetový darcovský maratón. Cieľom je získať prvotnú sumu 7,5 miliardy eur. Zozbierané finančné prostriedky sa rozdelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a vakcín.



Pápež vo svojom tradičnom nedeľnom príhovore pred mariánskou modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná vyzval veriacich všetkých náboženstiev, aby sa 14. mája duchovne zjednotili "v modlitbe, pôste a skutkoch lásky a prosili Boha, aby pomohol ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu".