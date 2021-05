Pápež podporil zrušenie patentov na vakcíny proti koronavírusu

Vatikán 8. mája (TASR) - Pápež František vyjadril v sobotu podporu zrušeniu patentov na vakcínu proti koronavírusu v záujme posilnenia jej dodávok chudobným krajinám. Informuje o tom agentúra AFP.



Pápež to povedal vo videoposolstve v rodnom španielskom jazyku pre charitatívny koncert Vax Live. Hovoril o "duchu spravodlivosti, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme zabezpečili univerzálny prístup k vakcíne a dočasne pozastavili platnosť práv na duševné vlastníctvo", cituje AFP.



František sa opakovane vyslovil za potrebu zdieľania vakcín. Zároveň odsúdil "vírus individualizmu", ktorý "nás robí ľahostajným k utrpeniu druhých". "Variantom tohto vírusu je uzatvorený nacionalizmus, ktorý nám napríklad bráni v internacionalizácii vakcín," spresnil pápež.



"Ďalším variantom je to, keď povýšime zákony trhu či duševného vlastníctva nad zákony lásky a zdravia ľudstva," dodal.



Vyjadrenia pápeža prišli po tom, čo Spojené štáty prekvapivo vyjadrili podporu globálnemu zrušeniu patentov na vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Proti tomuto kroku ostro vystupujú hlavní výrobcovia liekov s tým, že by išlo o precedens, ktorý by mohol ohroziť inovácie v budúcnosti. Trvajú tiež na tom, že tento krok by výrobu vakcín neurýchlil.



Na sobotňajšom charitatívnom virtuálnom koncerte Vax Live, zameranom na podporu rýchlejšieho a spravodlivejšieho očkovania vo svete, sa napríklad zúčastnia aj britský princ Harry či americká popová speváčka Jennifer Lopezová.