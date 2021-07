Pápež podstúpil úspešnú operáciu hrubého čreva, informoval Vatikán

Vatikán 5. júla (TASR) - Pápež František absolvoval úspešnú operáciu hrubého čreva, oznámil v noci na pondelok tlačový hovorca Svätej stolice Matteo Bruni. Informovala o tom agentúra AP.



Bruni vo vyhlásení uviedol, že 84-ročný pápež František "reagoval dobre" na tento plánovaný zákrok, počas ktorého podstúpil celkovú anestéziu. Nepriblížil však, ako dlho operácia trvala, píše AP. Bruni taktiež nepovedal, či je pápež už pri vedomí, ani ako dlho sa bude zotavovať v nemocnici.



Pápež František zákrok podstúpil z dôvodu abnormálneho zúženia časti hrubého čreva, priblížila AP.



"Operáciu (symptomatickej divertikulárnej choroby hrubého čreva) vykoná profesor Sergio Alfieri. Po operácii bude vydaná nová lekárska správa," informoval Bruni skôr v nedeľu, len niekoľko hodín po tom, ako pápež František oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko.



Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, kedy prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.